دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك

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المؤمن مأمور بحمد الله وتبيحه والثناء عليه، في كل الأوقات، وكذلك هو مأمور بالاستغفار في جميع الأوقات، وقد كان النبي ﷺ يكثر من الاستغفار، وهو سيد ولد آدم ، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر.

استغفار النبي ﷺ

وكان النبي ﷺ يكثر من الاستغفار، ويقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة ويقول: يا أيهاا الناس! توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة -عليه الصلاة والسلام- فالاستغفار أمر مطلوب، فينبغي للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الاستغفار، كما قال الإمام ابن باز -رحمه الله-

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أستغفرك وأتوب إليك

ومن الأدعية المأثورة عن النبيﷺ: “سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك”، وكذلك روى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إننا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد مائة مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الرحيم ، وفي سنن ابن ماجه بسند جيد عن النبي أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا .

فضيلة الاستغفار

ومن فوائد الاستغفار، كما قال العلامة صالح الفوزان: إنه سبب لنزول الغيث والإمداد بالأموال والبنين ونبات الأشجار وتوفر المياه، قال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا* يرسل السماء عليكم مدرارا* ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) [نوح:10-12].