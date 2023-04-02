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دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك
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دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك
٠٢:٠٧:٣٦ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

المؤمن مأمور بحمد الله وتبيحه والثناء عليه، في كل الأوقات، وكذلك هو مأمور بالاستغفار في جميع الأوقات، وقد كان النبي ﷺ يكثر من الاستغفار، وهو سيد ولد آدم ، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر.

استغفار النبي ﷺ

وكان النبي ﷺ يكثر من الاستغفار، ويقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة ويقول: يا أيهاا الناس! توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة -عليه الصلاة والسلام- فالاستغفار أمر مطلوب، فينبغي للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الاستغفار، كما قال الإمام ابن باز -رحمه الله-

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أستغفرك وأتوب إليك

ومن الأدعية المأثورة عن النبيﷺ: “سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك”، وكذلك روى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إننا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد مائة مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الرحيم ، وفي سنن ابن ماجه بسند جيد عن النبي أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا .

فضيلة الاستغفار

ومن فوائد الاستغفار، كما قال العلامة صالح الفوزان: إنه سبب لنزول الغيث والإمداد بالأموال والبنين ونبات الأشجار وتوفر المياه، قال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا* يرسل السماء عليكم مدرارا* ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا[نوح:10-12].

الكلمات الدلالية:
أدعية رمضان حديث النبي دعاء الفجر في رمضان دعاء اليوم صالح الفوزان

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