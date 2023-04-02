الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
قفزوا في الهواء.. فيديو مروع يوثق احتراق منطاد بهذه الدولة
مواقيت السحور والإفطار يوم 12 رمضان بجميع مناطق المملكة
تهيئة ٣١٢ موقع وضوء و١٢٢ مرفقًا صحيًا بالمسجد النبوي
شرطة الأحساء تطيح بـ 9 مواطنين ارتكبوا حوادث سلب
فوضى أمنية.. اقتتال داخلي بين قيادات حوثية بسبب الجبابات
كان قبلة لصلاة التراويح بالرياض.. فيديو نادر لمسجد حلة القمصان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قفزوا في الهواء.. فيديو مروع يوثق احتراق منطاد بهذه الدولة

قفزوا في الهواء.. فيديو مروع يوثق احتراق منطاد بهذه الدولة

قفزوا في الهواء.. فيديو مروع يوثق احتراق منطاد بهذه الدولة
٠١:٣٨:٠٨ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب قاصر بعد اشتعال النيران في منطاد الهواء الساخن في المكسيك.

احتراق منطاد:

وبحسب ما ذكره بيان حكومي، أمس الأول السبت، فإن الركاب كانوا يحلقون فيه بالقرب من المنطقة الأثرية في “تيوتيهواكان”، أحد المعالم السياحية الرئيسية بالبلاد.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية أن الحريق تسبب في قفز أفراد الطاقم من البالون، الذي سقط في منطقة معروفة.

وأوضحت أن القتيلين امرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل يبلغ من العمر 50 عاما.

فيما أصيب القاصر بحروق من الدرجة الأولى والثانية في وجهه وأطرافه، وكسر في عظم العضد الأيمن.

ووقع الحادث صباح أمس الأول السبت، عندما كان المنطاد يقوم برحلة مع السياح في المنطقة الأثرية في تيوتيهواكان ، شمال غرب مكسيكو سيتي.

وبيّنت التقارير الأولية أنه في منتصف الرحلة اشتعل المنطاد لأسباب مجهولة، حيث فقد المشغل السيطرة على الرحلة عندما بدأ البالون في الارتفاع بسرعة بسبب الحريق.

شهود عيان:

وأفاد شهود عيان أن عامل التشغيل كان سيرمي حبل الطوارئ للنزول من وسيلة النقل الجوي.

بينما تبيّن فيما بعد أن الرجل قد هرب لتفادي إلقاء القبض عليه ، ولهذا السبب تم بالفعل تنفيذ عملية لتحديد مكانه.

اقرأ أيضا

“الوهيبي” أول طيار يحلق بالمنطاد في سماء المملكة

الكلمات الدلالية:
احتراق منطاد المكسيك حوادث المنطاد منطاد يحترق

مواد ذات صلة

المزيد
نيويورك تايمز: إرهابيو الكيان الصهيوني وُلِدوا في أمريكا

نيويورك تايمز: إرهابيو الكيان الصهيوني وُلِدوا في أمريكا

١١:٣٤ م، الأحد، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٥
تعليم الباحة يكشف تفاصيل حريق مدرسة الفيصل الأهلية

تعليم الباحة يكشف تفاصيل حريق مدرسة الفيصل الأهلية

٠٦:٣٠ م، الأربعاء، ١٨ فبراير ٢٠١٥
«السعيدي»: صناعة السينما وفق ضوابط شرعية «ضحك على الذقون»

«السعيدي»: صناعة السينما وفق ضوابط شرعية «ضحك على الذقون»

٠٢:٥٨ م، الثلاثاء، ١٧ يناير ٢٠١٧
شاهد.. اللقطات الأولى لآثار الهزة الأرضية وما حدث لإحدى المدارس في منطقة الباحة

شاهد.. اللقطات الأولى لآثار الهزة الأرضية وما حدث لإحدى المدارس في منطقة الباحة

١٢:٠٣ م، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *