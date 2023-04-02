قفزوا في الهواء.. فيديو مروع يوثق احتراق منطاد بهذه الدولة

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لقي شخصان مصرعهما، وأصيب قاصر بعد اشتعال النيران في منطاد الهواء الساخن في المكسيك.

احتراق منطاد:

وبحسب ما ذكره بيان حكومي، أمس الأول السبت، فإن الركاب كانوا يحلقون فيه بالقرب من المنطقة الأثرية في “تيوتيهواكان”، أحد المعالم السياحية الرئيسية بالبلاد.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية أن الحريق تسبب في قفز أفراد الطاقم من البالون، الذي سقط في منطقة معروفة.

وأوضحت أن القتيلين امرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل يبلغ من العمر 50 عاما.

فيما أصيب القاصر بحروق من الدرجة الأولى والثانية في وجهه وأطرافه، وكسر في عظم العضد الأيمن.

ووقع الحادث صباح أمس الأول السبت، عندما كان المنطاد يقوم برحلة مع السياح في المنطقة الأثرية في تيوتيهواكان ، شمال غرب مكسيكو سيتي.

وبيّنت التقارير الأولية أنه في منتصف الرحلة اشتعل المنطاد لأسباب مجهولة، حيث فقد المشغل السيطرة على الرحلة عندما بدأ البالون في الارتفاع بسرعة بسبب الحريق.

Mexico 🇲🇽 ! Breaking news!🚨🚨 Saturday, April 01, 2023, in the morning hours. a hot air balloon catches fire and collapses in Teotihuacan, 2 people are reportedly dead. The events occurred this morning in the vicinity of the Pyramid of the Sun and the area was cordoned off. pic.twitter.com/DlzJdv2oHH — Lenar (@Lerpc75) April 1, 2023

شهود عيان:

وأفاد شهود عيان أن عامل التشغيل كان سيرمي حبل الطوارئ للنزول من وسيلة النقل الجوي.

بينما تبيّن فيما بعد أن الرجل قد هرب لتفادي إلقاء القبض عليه ، ولهذا السبب تم بالفعل تنفيذ عملية لتحديد مكانه.

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