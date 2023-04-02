17 وظيفة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) 17 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- منسق عمليات المراسلات.

2- أخصائي اتفاقيات التوطين والمشتريات الاستراتيجية

3- مدير اتفاقيات التوطين والمشتريات الإستراتيجية

4- مدير إدارة المبادرات

5- مدير الأنظمة والقوانين

6- أخصائي مراقبة المشتريات الاستراتيجية (وظيفتان).

7- مدير مراقبة المشتريات الإستراتيجية.

8- أخصائي أول الشراكات المحلية.

9- مدير تطوير الأعمال.

10- أخصائي تطوير أعمال.

11- أخصائي أول تطوير أعمال.

12- مدير تطوير الأعمال.

13- أخصائي مراقبة المحتوى المحلي.

14-أخصائي مراقبة الاتفاقيات.

15- مدير تدقيق المحتوى المحلي.

16- أخصائي شؤون مجلس الإدارة.

18- مدير الشراكات الوطنية.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الهندسة الصناعية.

– العلاقات العامة.

– الإدارة العامة.

– الإدارة المكتبية.

– القانون.

– الاقتصاد.

– الهندسة.

– المالية.

– المحاسبة.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– تقنية المعلومات.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– أو ما يعادلها.

نبذة عن الهيئة:

– هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تأسست عام 2018م، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/09/12هـ الموافق 2023/04/03م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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