500 معتمر في 10 حافلات مجانية لأداء العمرة بالعويقيلة

تواصل – فريق التحرير:

وزَّعت جمعية الدعوة والإرشاد بالعويقيلة، بالحدود الشمالية 12000 وجبة إفطار للصائمين خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، بمعدل 1200 وجبة يوميًّا توزع على 4 مواقع للإفطار ، مجهزة بمصليات تابعة للجمعية.

إحياء السنة ومشروع الإفطار

وأوضحت الجمعية أن 70 متطوعًا ومتطوعةً يشاركون في تغليف وتوزيع وجبات الصائمين يوميًّا بمشروع الإفطار؛ بهدف إحياء السنة، واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات، وكسب أجور الصائمين.

تسيير 20 حافلة

وبيَّنَت الجمعية أنها سيَّرت خلال العشرة الأيام الماضية، 10 حافلات مجانية لأداء العمرة، تقل 500 معتمرٍ ومعتمرةٍ، تمثل الحملة الأولى والثانية ،وذلك ضمن برنامج “العمرة الدعوية‬”.

ويستهدف البرنامج تسيير 20 حافلةً تقل 1000 معتمرٍ ومعتمرةٍ من العوائل والجاليات في شهر رمضان المبارك لهذا العام .

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مبادرات رمضان

وفي سياق مواز، أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع جامعة أم القرى برنامج ” تطوعك حياة”.

التطوع لخدمة ضيوف الرحمن

تم ذلك بمشاركة أكثر من 70 مستفيداً ومستفيدة، وذلك ضمن مبادرة متطوع، التي تستهدف المتطوعين والمتطوعات في خدمة ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.