تهيئة ٣١٢ موقع وضوء و١٢٢ مرفقًا صحيًا بالمسجد النبوي

تواصل – واس:

قامت وكالة شؤون المسجد النبوي بتهيئة 122 مرفقا صحيا إضافيا، و312 موضعا للوضوء، بالاضافة للمرافق ومواقع الوضوء الموجودة مسبقا.

زيادة عدد المرافق

ليصبح عدد المرافق الصحية في المسجد النبوي 2657 دورة مياه، وأكثر من 8366 موضع وضوء؛ لخدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.

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بالأرقام.. هذا ماتم إنجازه لقاصدي المسجد الحرام في العشر الأوائل برمضان

نجاح خطة العشر الأوائل

كان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أعلن أمس الأحد، نجاح خطة الرئاسة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.

الخدمات الميدانية والإدارية

وأكد السديس أن ما شهده الحرمين الشريفين من تميز في الخدمات الميدانية والإدارية على الرغم من زيادة الأعداد المليونية في الحرمين، هو نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله – لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات فيهما.

نقلة نوعية

وفي الوقت نفسه، لفت السديس إلى أن الحرمين الشريفين شهدا نقلة نوعية في مستوى الخدمات البشرية والتقنية، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.