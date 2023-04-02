الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مواقيت الصلاة يوم 12 رمضان بجميع مناطق المملكة
سحور ليلة الثاني عشر من رمضان.. متبل البطاطس بالبقدونس
دراسة توضح علاقة الصداع النصفي بتشنجات العين
3 مديريات تتصدر الأفضل في الخدمات الصحية بالمملكة.. تعرف عليها
دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك
عاجل.. الرئيس المصري يصل جدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت الصلاة يوم 12 رمضان بجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة يوم 12 رمضان بجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة يوم 12 رمضان بجميع مناطق المملكة
٠٢:٣٥:١٧ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 12 رمضان 1444 هجرية، الموافق 3 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:08 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:58، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:53 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 12 رمضان 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:55

المدينة – 4:53

الرياض – 4:24

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:25

الرياض – 11:57

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:50

المدينة – 3:54

الرياض – 3:25

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:37

المدينة – 6:39

الرياض – 6:11

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة – 8:39

الرياض – 8:11

اقرأ أيضاً:

عاد إلى الصلاة وأقلع عن المخدرات.. اعترافات صاحب مقطع شهير من داخل السجن (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الأذان مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
«صور وأرسل».. أحدث تطبيقات أمانة القصيم لتفعيل دور المواطن الصحفي

«صور وأرسل».. أحدث تطبيقات أمانة القصيم لتفعيل دور المواطن الصحفي

١٠:٢١ م، الخميس، ١٨ فبراير ٢٠١٦
خادم الحرمين يستقبل أمراء وجموعًا من المواطنين

خادم الحرمين يستقبل أمراء وجموعًا من المواطنين

٠٢:٤٤ م، الثلاثاء، ٠٢ يونيو ٢٠١٥
سجون حائل تطلق سراح 25 نزيلاً من المشمولين بالعفو الملكي

سجون حائل تطلق سراح 25 نزيلاً من المشمولين بالعفو الملكي

٠٢:٢٤ ص، الثلاثاء، ٣٠ مايو ٢٠١٧
بدء القبول الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض .. 10 شوال

بدء القبول الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض .. 10 شوال

٠١:٣٧ م، الجمعة، ١٢ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *