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أخصائي يكشف 12 فائدة للشاي الأخضر
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أخصائي يكشف 12 فائدة للشاي الأخضر

أخصائي يكشف 12 فائدة للشاي الأخضر

أخصائي يكشف 12 فائدة للشاي الأخضر
٠١:٤٦:٣٨ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الطبيب سعود الشهري، المتخصص في طب الأسرة، عن عدة فوائد مهمة لتناول الشاي الأخضر، ولا سيما إذا تناول المرء 3 أكواب من الشاي يوميا.

حرق الدهون

وعدد الشهري، في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه على “تويتر”، فوائد تناول 3 أكواب يوميا من الشاي الأخضر، وأبرزها حرق ما يساوي 200 سعر حراري

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12 فائدة للشاي الأخضر

1- الوقاية من مرض السكري

2- خفض ضغط الدم

3- تدعيم عملية الأيض

4- تخفيض الكوليسترول الضار

5- الحماية من الجلطات

6- تزويد الكوليسترول النافع والـHDL

7- زيادة حرق الدهون

8- الوقاية من التسمم الغذائي

9- معطر للفم

10- تحسين وظائف الكبد

11- منح الجسم المزيد من الطاقة

12- خفض مستوى السكر في الدم

فوائد الشاي الأخضر والأسود

وأظهرت دراسة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، أن خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية القاتلة كان أقل بنسبة 56 في المائة بين من يشربون الشاي، وأقل بنسبة 29 في المائة للوفاة لجميع الأسباب مقارنة بمن لا يشربونه.

وأثبتت المركبات الموجودة في الشاي فعاليتها العالية في محاربة الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي، وهو نذير رئيسي للأمراض.

الكلمات الدلالية:
الشاي الأخضر حرق الدهون ضغط الدم طب الأسرة فوائد الشاي الأخضر

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