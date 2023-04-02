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رمضان شهر العزيمة والصبر.. 30 عيادة تدعم الإقلاع عن التدخين بالمنطقة الشمالية
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رمضان شهر العزيمة والصبر.. 30 عيادة تدعم الإقلاع عن التدخين بالمنطقة الشمالية

رمضان شهر العزيمة والصبر.. 30 عيادة تدعم الإقلاع عن التدخين بالمنطقة الشمالية

رمضان شهر العزيمة والصبر.. 30 عيادة تدعم الإقلاع عن التدخين بالمنطقة الشمالية
١٢:٣٤:٥٤ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

يسهم شهر رمضان المبارك في الإقلاع عن ” التدخين ومنتجات التبغ” ، حيث يتوقف المدخن عن التدخين طوال مدة ساعات الصيام، وهذا يعطي للمدخن فرصة كبيرة للتوقف النهائي عن التدخين.

مستشفيات ومراكز متخصصة

وحول مدى فرص نجاح المدخن في التوقف النهائي عن التدخين فقد قدم برنامج مكافحة التدخين بصحة الحدود الشمالية خدمات شاملة خلال هذا الشهر الفضيل.

وتشمل الخدمات المقدمة للراغبين بالإقلاع عن التدخين الخدمات العلاجية من خلال 30 عيادة مساعدة على الإقلاع عن التدخين في المستشفيات والمراكز الصحية والمراكز المتخصصه ، يقدم من خلالها جميع الخدمات،بما فيها تقديم الأدوية التي تساعد المدخن على ترك التدخين بصورة نهائية.

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العيادات الافتراضية

من جانبه، أكد مدير عيادة مكافحة التدخين حمود الرويلي،أن البرنامج لم يقتصر على تقديم الخدمات العلاجية الدوائية والصحية، بل قدم برامج وأنشطة توعوية من خلال العيادات الافتراضية والأركان التوعوية التي تقام في المولات ومضامير المشي والحدائق العامة.

بغرض تسهيل عملية حصول الراغبين في الإقلاع عن التدخين على هذه الخدمات بأسهل الطرق وأسرعها ، وأسهمت تلك الخدمات بزيادة عدد الراغبين في ترك التدخين عن المعتاد.

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