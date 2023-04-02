نهاية مؤلمة.. مصرع 11 باكستانيا أثناء التدافع على توزيع تبرعات غذائية في رمضان (صور)

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انتهى تدافع لتوزيع تبرّعات غذائية بمناسبة شهر رمضان في باكستان نهاية مؤلمة بمصرع 11 شخصا.

مصرع 11 شخصا في باكستان:

وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت مصرع 11 شخصا على الأقلّ في مدينة كراتشي بجنوب باكستان أمس الجمعة .

ونقلت “وكالة فرانس برس”، عن فداء جنواري المسؤول في شرطة بالديا تاون في غرب كراتشي أن التدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحيّ يقوم بتوزيع تبرّعات غذائية.

وأضاف أنه سادت حالة من الذعر وبدأ الناس يركضون، حيث وقعت الكارثة عندما فتح الباب الرئيسي واندفع الجميع إلى الداخل.

كما أوضح مسؤول في الإدارة المحلية أن بين 600 و700 شخص كانوا متجمعين في المجمع الصناعي الصغير.

كما تم نقل جثث ست نساء وثلاثة أطفال نقلت إلى المستشفى الحكومي الشهيد العباسي.

وأفاد ايضا مسؤول في جمعية “ريسكيو” لعمليات الإغاثة أنه تم نقل جثتين أخريين إلى مستشفى آخر.

قتلى أثناء توزيع الدقيق:

وفي اليوم الأول من رمضان، قُتل شخص وأصيب ثمانية آخرون بجروح في شمال غرب باكستان في تدافع للحصول على الدقيق.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه باكستان منذ أشهر أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية بمقدار النصف تقريبًا وبلوغ التضخم مستويات قياسية.

وقد تفاقم الوضع بسبب أزمة الطاقة العالمية في أعقاب الحرب في أوكرانيا والفيضانات بسبب الأمطار الموسمية التي غمرت ثلث البلاد في العام الماضي وتسببت في كارثة بالمحاصيل والمنازل.

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