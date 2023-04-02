الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
هل يجب الاحتفاظ بالفواتير حال إقفال الرقم المميز؟
بالأرقام.. هذا ماتم إنجازه لقاصدي المسجد الحرام في العشر الأوائل برمضان
إطلاق خدمة التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي
أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وتحذير من الاقتراب من هذه الأماكن بمكة
في جدة التاريخية.. “مدفع رمضان” يُعيد للزوار ذاكرة إعلان دخول خير الشهور
مواطن يوثق انهيار جزء من سقف منزله (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل يجب الاحتفاظ بالفواتير حال إقفال الرقم المميز؟

هل يجب الاحتفاظ بالفواتير حال إقفال الرقم المميز؟

هل يجب الاحتفاظ بالفواتير حال إقفال الرقم المميز؟
١٢:٢٠:٠٦ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أهمية الاحتفاظ بالمستندات والفواتير لمدة 6 سنوات وذلك لأغراض التدقيق والمراجعة.

اقرأ أيضا:

ماذا قال مفتي المملكة حول إخراج الزكاة لمنصة “جود الإسكان”؟ (فيديو)

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك في “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه، في حالة تم إقفال الرقم المميز هل يجب الاحتفاظ بالفواتير لمدة معينه بعد عملية الإقفال؟

اقرأ أيضا:

“هيئة الزكاة” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

أهمية الاحتفاظ بالمستندات

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقولها “إنه يجب الاحتفاظ بالمستندات والفواتير لمدة 6 سنوات وذلك لأغراض التدقيق و المراجعة”.

وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بالفواتير الضريبية وحفظ السجلات من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/P1pwmf.

اقرأ أيضا:

هيئة الزكاة تكشف المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة من الفوترة الإلكترونية

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الفواتير هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مواد ذات صلة

المزيد
«بلومبرج»: إجراءات أمريكا تُهدّد اقتصاد إيران

«بلومبرج»: إجراءات أمريكا تُهدّد اقتصاد إيران

٠٢:٢٥ ص، الأثنين، ٠٦ فبراير ٢٠١٧
أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية على 9 محافظات حتى السابعة مساءً

أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية على 9 محافظات حتى السابعة مساءً

٠٢:٥٧ م، الأربعاء، ٠٤ مايو ٢٠٢٢
بالفيديو.. «الإخبارية» تدحض ادعاءات الحوثيين حول مركز الربوعة

بالفيديو.. «الإخبارية» تدحض ادعاءات الحوثيين حول مركز الربوعة

١٢:٢٦ ص، الأربعاء، ١١ نوفمبر ٢٠١٥
إنقاذ امرأة ورضيع في حريق منزل بالدمام

إنقاذ امرأة ورضيع في حريق منزل بالدمام

٠٩:٣٩ م، الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *