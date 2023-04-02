هل يجب الاحتفاظ بالفواتير حال إقفال الرقم المميز؟

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أهمية الاحتفاظ بالمستندات والفواتير لمدة 6 سنوات وذلك لأغراض التدقيق والمراجعة.

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جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك في “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه، في حالة تم إقفال الرقم المميز هل يجب الاحتفاظ بالفواتير لمدة معينه بعد عملية الإقفال؟

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أهمية الاحتفاظ بالمستندات

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقولها “إنه يجب الاحتفاظ بالمستندات والفواتير لمدة 6 سنوات وذلك لأغراض التدقيق و المراجعة”.

وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بالفواتير الضريبية وحفظ السجلات من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/P1pwmf.

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