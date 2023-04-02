بالأرقام.. هذا ماتم إنجازه لقاصدي المسجد الحرام في العشر الأوائل برمضان

تواصل- واس:

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها النوعية لقاصدي المسجد الحرام من معتمرين ومصلين وزوار خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.

الأرقام تتحدث

واستفاد أكثر من (653,369) في جانب الإرشاد المكاني باللغات العالمية،و(982,154) مستفيدًا من الخدمات التطوعية المتنوعة،و(62,500) مستفيد من الكتيبات والمطويات التي تخدم القاصدين خلال الشهر الفضيل.

كما استفاد (32,635) قاصدًا من الأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع المجهزة بخدمات تناسب احتياجاتهم،وكذلك (118,130) مستفيدًا من المعارض الرمضانية بالمسجد الحرام.

فيما استفاد (45,560) مستفيدًا من خدمات التطويف، و(719,500) مستفيد من خدمات التوعية الرقمية و(1,992,050) مستفيدًا من خدمات التوعية الميدانية.

توزيع عبوات ماء زمزم

كما وزَّعت الرئاسة خلال العشر الأولى من رمضان ما يزيد عن (508,560) عبوة ماء زمزم، و(9,497) سوارًا بمعصم اليد للزائر الصغير، كما جرى استهلاك (230,333) لترًا من مطهرات ومعقمات الأسطح والسجاد ومعقمات الأيدي، واستهلكت “روبوتات” الذكاء الاصطناعي و”البايوكير” ما يزيد عن (91,000) لتر من المعقمات.

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