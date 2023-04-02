إطلاق خدمة التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي

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أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إتاحة خدمة التسجيل للراغبين بالاعتكاف لعام ١٤٤٤هـ عبر تطبيق (زائرون) للأجهزة الذكية ابتداء من بعد غدٍ.

وتتيح هذه الخدمة للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي؛مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

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المسجد النبوي

يذكر أن المسجد النبوي هو مستقر النبي الأطهر والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، ويقع في الجهة الشرقية من المدينة المنورة.

أول بناء بعد قباء

وهو أول بناء شُيِّد في عهد سيدنا رسول الله ﷺ بعد مسجد قُباء، وثاني أهم المساجد بعد بيت الله الحرام، وهو المسجد الذي قال عنه الله تعالى في كتابه: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}. [التوبة: 108]

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: “هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا” لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. [أخرجه مسلم]

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ألف صلاة

وأجر الصلاة في المسجد النبوي كأجر ألف صلاة فيما سواه؛ قال ﷺ: “صلاةٌ في مسجِدِي هذا أفضلُ من ألْفِ صلاةٍ فِيما سِواهُ من المساجِدِ إلَّا المسجِدَ الحرامَ”. [متفق عليه]

أجواء إيمانية مفعمة

ينتظر المصلون بالمسجد النبوي الشريف، اليوم الجمعة، أجواء إيمانية مفعمة بالطمانينة والأمان والراحة والاستقرار، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة .

ومن المتوقع كالعادة أن تمتلئ أروقة المسجد النبوي وساحاته وأسطحه منذ وقت مبكر بالمصلين، حيث جندت الخدمات والطاقات من مختلف الجهات الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة لخدمة المصلين.

حشد كامل الطاقات

وحشدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين، بدايةً من فتح أبواب المسجد وتهيئة سطحه وساحاته لاستقبال المصلين، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والسقيا.

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