الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بالأرقام.. هذا ماتم إنجازه لقاصدي المسجد الحرام في العشر الأوائل برمضان
إطلاق خدمة التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي
أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وتحذير من الاقتراب من هذه الأماكن بمكة
في جدة التاريخية.. “مدفع رمضان” يُعيد للزوار ذاكرة إعلان دخول خير الشهور
مواطن يوثق انهيار جزء من سقف منزله (فيديو)
“الغذاء والدواء” تكشف الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز قياس الضغط

الرئيسية

 /

محليات

 /

إطلاق خدمة التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي

إطلاق خدمة التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي

إطلاق خدمة التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي
١١:٥٨:٣٨ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إتاحة خدمة التسجيل للراغبين بالاعتكاف لعام ١٤٤٤هـ عبر تطبيق (زائرون) للأجهزة الذكية ابتداء من بعد غدٍ.

وتتيح هذه الخدمة للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي؛مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

اقرأ أيضا

أين تصلي أول جمعة في رمضان؟.. الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة

المسجد النبوي

يذكر أن المسجد النبوي هو مستقر النبي الأطهر والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، ويقع في الجهة الشرقية من المدينة المنورة.

أول بناء بعد قباء

وهو أول بناء شُيِّد في عهد سيدنا رسول الله ﷺ بعد مسجد قُباء، وثاني أهم المساجد بعد بيت الله الحرام، وهو المسجد الذي قال عنه الله تعالى في كتابه: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}. [التوبة: 108]

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: “هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا” لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. [أخرجه مسلم]

اقرأ أيضا

بعد تدشينه.. تعرف على الحاجز النحاسي المذهب المحيط بالمقصورة الشريفة بالمسجد النبوي

ألف صلاة

وأجر الصلاة في المسجد النبوي كأجر ألف صلاة فيما سواه؛ قال ﷺ: “صلاةٌ في مسجِدِي هذا أفضلُ من ألْفِ صلاةٍ فِيما سِواهُ من المساجِدِ إلَّا المسجِدَ الحرامَ”. [متفق عليه]

أجواء إيمانية مفعمة

ينتظر المصلون بالمسجد النبوي الشريف، اليوم الجمعة، أجواء إيمانية مفعمة بالطمانينة والأمان والراحة والاستقرار، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة .

ومن المتوقع كالعادة أن تمتلئ أروقة المسجد النبوي وساحاته وأسطحه منذ وقت مبكر بالمصلين، حيث جندت الخدمات والطاقات من مختلف الجهات الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة لخدمة المصلين.

حشد كامل الطاقات

وحشدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين، بدايةً من فتح أبواب المسجد وتهيئة سطحه وساحاته لاستقبال المصلين، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والسقيا.

اقرأ أيضا

الجمعة الثانية من رمضان.. روضة من الجنة وأجواء إيمانية تنتظرك في المسجد النبوي وسط خدمات متكاملة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الاعتكاف الاعتكاف بالمسجد النبوي المدينة المنورة المسجد النبوي

مواد ذات صلة

المزيد
تمديد مبادرة «ندعمكم لاستمرار أعمالكم» حتى نهاية الربع الثالث من 2020

تمديد مبادرة «ندعمكم لاستمرار أعمالكم» حتى نهاية الربع الثالث من 2020

٠٨:١٤ م، الخميس، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠
«لتبقى».. انطلاق أضخم حملة لترشيد استهلاك الطاقة بالمملكة 

«لتبقى».. انطلاق أضخم حملة لترشيد استهلاك الطاقة بالمملكة 

٠١:٤٦ م، الأحد، ٢٥ فبراير ٢٠١٨
القبض على 143 وافد مخالف بالباحة

القبض على 143 وافد مخالف بالباحة

١٠:٢٩ ص، الأربعاء، ٠٩ أبريل ٢٠١٤
تقلبات جوية بالشرقية.. رياح نشطة وأتربة مثارة والدفاع المدني يحذر

تقلبات جوية بالشرقية.. رياح نشطة وأتربة مثارة والدفاع المدني يحذر

٠٩:٥١ م، الأربعاء، ١٦ يونيو ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *