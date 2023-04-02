الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وتحذير من الاقتراب من هذه الأماكن بمكة
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أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وتحذير من الاقتراب من هذه الأماكن بمكة

أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وتحذير من الاقتراب من هذه الأماكن بمكة

أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وتحذير من الاقتراب من هذه الأماكن بمكة
١١:٥٦:٣٤ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الأحد، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

عاجل.. أوامر ملكية بإعفاء عدة مسؤولين من مناصبهم بينهم محافظا الدرعية ومؤسسة التأمينات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حزمة من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء محافظ الدرعية، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبيهما.. المزيد هنا

للطلاب وأولياء الأمور.. هذه مواعيد بداية ونهاية الإجازات المطولة القادمة

كشف “الميدان التعليمي” عن تواريخ الإجازات التي من المقرر أن يحصل عليها الطلاب خلال الفترة المقبلة.. المزيد هنا

عاجل.. تفاصيل وتطورات تعلن لأول مرة عن طعن طيار في الدمام عقب صلاة المغرب

أثارت واقعة الاعتداء على طيار في الدمام بسلاح أبيض عقب صلاة المغرب أمس، تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.. المزيد هنا

تحذير عاجل.. ابتعدوا عن هذه الأماكن في مكة المكرمة ابتداءً من الغد

حذر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” من التواجد في بعض المناطق غدًا بمكة المكرمة.. المزيد هنا

إيران: نضع اللمسات الأخيرة بشأن موعد ومكان الاجتماع مع وزير خارجية المملكة

أعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، أنه سيجري مشاورات مع وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، خلال يومين.. المزيد هنا

تنويه مهم من “حساب المواطن” للمستفيدين المتواجدين خارج المملكة

من الأسئلة الشائعة التي يستقبلها “حساب المواطن”، ما يتعلق منها بفترة بقاء المستفيد لفترة من الوقت خارج المملكة، وما إذا كان له تأثير على استحقاق الدعم.. المزيد هنا

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن

“تقويم التعليم” للمتغيبين عن حضور الاختبارات: يجب عليكم القيام بهذا الإجراء

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه بعد تحديد حالة الحضور “غائب” بإمكان الطالب التسجيل حسب المقاعد المتاحة.. المزيد هنا

خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر تطبيق أبشر

نشر حساب خدمة فرجت الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، عبر “تويتر”، خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر تطبيق أبشر.. المزيد هنا

هل تحب أن تكون من سكانها.. قرية خليجية تصوم 3 ساعات فقط

تمتاز  قرية “وكان” العمانية بخاصية الصوم 3 ساعات فقط في اليوم، والتي تصل مدنها إلى 15 ساعة في رمضان المبارك بأغلب الدول العربية .. المزيد هنا

عاجل.. عالم الزلازل الشهير يحذر من “الأسبوع الحرج”

أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الجدل مجددا بعد تحذيره من أنشطة زلزالية ستشهدها الكرة الأرضية بالتزامن مع اقترانات بين الكواكب والأرض.. المزيد هنا

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