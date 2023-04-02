مواطن يوثق انهيار جزء من سقف منزله (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مواطن، من خلال مقطع فيديو، انهيار جزء من سقف منزله في صبيا، التابعة لمنطقة جازان، حيث تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع المقطع بشكل واسع.

انهيار السقف

وأظهر الفيديو، انهيار جزء من سقف المنزل، وسقط دفعة واحدة على الأرض، وظهر من خلفه الشبكة الحديدية الخاصة بالسقف، والدور العلوي.

ولفت موثق المقطع المصور، إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات -ولله الحمد-

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ثمنها تجاوز مليون ريال

وفي حادثة مشابهة جرت في وقت سابق، وثق مواطن مشاهد صادمة لما حدث لمنزله “فيلا كرتون”، بعد عام واحد فقط من الشراء، على الرغم من المبلغ الكبير الذي دفعه فيها.

وقال المواطن، في مقطع فيديو نشره حساب “كل شيء عن الرياض”، في “تويتر”: إن المنزل تعرض لتشققات خطيرة في خلال عام، رغم إن قيمته تجاوزت المليون ريال”.

وأضاف أن التشققات ظهرت في جميع أنحاء المنزل، مما اضطره أن يسأل أحد المهندسين، واخبره أن السبب مياه المجاري اسفل العقار، والتي تسببت في تلف الأساسات.