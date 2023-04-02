شرطة الرياض تطيح بـ 8 محتالين روّجوا لحملات عمرة وهمية

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 8 مقيمين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الهندية.

ترويج لعمرة وهمية:

وأوضحت شرطة الرياض في بيان لها أنهم قاموا بالترويج لحملاتِ عمرة وهمية بغرض النصب والاحتيال.

ونوهت في بيانها الذي نشرته صفحة الامن العام على حسابها في تويتر أنهم اتخذوا أربعة مكاتب للنسخ والطباعة مقارَّ لهم.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

سرقة مركبات:

وقبل أسبوعين ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 5 مقيمين من الجنسية السورية لسرقتهم مركبات واستخدامها في سرقة مبانٍ تحت الإنشاء.

وأوضحت أنه ضبط بحوزتهم 8 مركبات مسروقة وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما ألقت أيضا على 4 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشي.

وأكدت أنهم اتخذوا محلًا للطباعة والنسخ مقرًا لتزوير رخص الإقامة وبطاقات التأمين ،حيث ضبط بحوزة المتهمين 358 بطاقة معدة لذلك ومبالغ مالية.

اقرأ أيضا:

عاجل..بعد قرار النيابة.. شرطة الرياض تطيح بمتهور قام بعملية دهس فاشلة