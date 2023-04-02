دولة عربية تقر تعديلات جديدة لنظام التأشيرات للقادمين من دول الخليج

تواصل- فريق التحرير:

تداولت وسائل إعلام عراقية وثيقة كشفت عن تعليمات جديدة تخص دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى البلاد.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عراقية وخليجية، فإن الوثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتشير الوثيقة إلى أنه ابتداءً من اليوم السبت 1 أبريل، سيكون دخول الخليجيين للعراق بتأشيرة مرتبطة بفترتها.

تأشيرة للقادمين من دول الخليج:

وتوضح الوزثيقة أنه في حال كان الدخول لمرة واحدة، تبلغ قيمة التأشيرة 75 دولاراً.

فيما سيتم منح تأشيرة متعددة لمدة عام بـ150 دولاراً في جميع منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية.

وفي التفاصيل أيضا، ينص القرار على دفع 100 دولار على كل سيارة ستدخل إلى العراق، عكس تأشيرة الدخول.

وكان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، قد وجَّه في 14 يناير من العام الماضي، بمواصلة إعفاء الخليجيين من تأشيرة دخول العراق بعد انتهاء بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25″، وحتى إشعار آخر.

كما أعفت بغداد مواطني الخليج كافة من تأشيرات الدخول، وألغت رسوم دخول الأفراد والسيارات تزامناً مع احتضان مدينة البصرة بطولة “خليجي 25”.

وقد شهدت العلاقات العراقية الخليجية تطورات إيجابية ملحوظة منذ تكليف رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي عام 2020، وقد انتهت مهامه في أكتوبر الماضي وخلفه “السوداني” الذي واصل نهج سلفه في توطيد علاقات بغداد مع دول مجلس التعاون.

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