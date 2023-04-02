“الغذاء والدواء” تكشف الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز قياس الضغط

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شاركت هيئة الغذاء والدواء،عدة نصائح وتوجيهات من الواجب استخدامها عند استخدام جهاز قياس ضغط الدم، لضمان ظهور القراءات الصحيحة والدقيقة.

القلق والتدخين

وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أطلقت “الغذاء والدواء” هذه النصائح:

1- لا ينصح بقياس الضغط عند القلق أو بعد جهد بدني أو ذهني

2- ضع قدميك على الأرض متوازيتان، واسند ظهرك لتجلس بشكل مستقيم

3- لا ينصح بتناول الكافيين، أو التدخين، لمدة 30 دقيقة قبل قياس الضغط

4- ثني أو نزع أي ملابس حول الذراع، للتمكن من لف سوار قياس الشغط بسهولة

5- لا ينصح بأخذ قياس الضغط والمثانة ممتلئة

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شراب الفاكهة

وفي وقت سابق، نفت هيئة الغذاء والدواء، شائعة ادعت أن شراب الفاكهة متعدد النكهات يحتوي على بعض المواد الكيميائية، على شكر بودرة، ومنها فوسفات الكالسيوم، الذي يدمر العظام.

تقييم سلامة المكونات

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن جميع المكونات الداخلة في تركيب أي مادة غذائية، يتم تقييم سلامتها، حيث لا يسمح بإضافة أي مادة يكون لها أثر سلبي على الصحة.