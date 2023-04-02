الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
كان قبلة لصلاة التراويح بالرياض.. فيديو نادر لمسجد حلة القمصان
رمضان شهر العزيمة والصبر.. 30 عيادة تدعم الإقلاع عن التدخين بالمنطقة الشمالية
نهاية مؤلمة.. مصرع 11 باكستانيا أثناء التدافع على توزيع تبرعات غذائية في رمضان (صور)
هل يجب الاحتفاظ بالفواتير حال إقفال الرقم المميز؟
بالأرقام.. هذا ماتم إنجازه لقاصدي المسجد الحرام في العشر الأوائل برمضان
إطلاق خدمة التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

كان قبلة لصلاة التراويح بالرياض.. فيديو نادر لمسجد حلة القمصان

كان قبلة لصلاة التراويح بالرياض.. فيديو نادر لمسجد حلة القمصان

كان قبلة لصلاة التراويح بالرياض.. فيديو نادر لمسجد حلة القمصان
١٢:٥٠:٥٤ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو نادر، أظهر صورا من جامع حلة القمصان، بالرياض، مصحوبا بتسجيل صوتي منذ ما يقرب من 35 عاما.

صور نادرة

وأظهر الفيديو مجموعة من الصور بالأبيض والأسود، لجامع حلة القمصان، على شارع البطحاء بالرياض، ومشاهد ملتقطة من المنطقة.

كما نسمع حديثا وعظيا، للشيخ أحمد المنصور -رحمه الله- في جامع حلة القصمان على شارع البطحاء بالرياض، قبل عام (١٤٠٠ هجري – ١٩٧٩ ميلادي ).

وكان جامع حلة القمصان، يأتيه الناس من كافة أنحاء مدينة الرياض، لصلاة التراويح في كل ليلة، طوال شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضا:

فيديو نادر للشيخ بن عثيمين.. هكذا يتجنب المسلم المصائب

تفاعل السوشيال ميديا

وحاز الفيديو على تفاعل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وبلغت المشاهدات حوالي 40 ألف مشاهدة، فضلا عن التعليقات والمشاركات عبر المنصة.

المسجد الحرام

وف وقت سايق، اجتاح منصات التواصل الاجتماعي، فيديو نادر لصحن المطاف بالمسجد الحرام، سجل منذ عام 1388 هـ، ووثق الفيديو، الذي مر على تصويره نحو 56 عاما، أمتلاء صحن المطاف بمياه الأمطار، في حدث نادر يصور لأول مرة، وكان هذا في يوم الأربعاء من شهر ذو القعدة من عام ١٣٨٨هـ، الذي سمى عند العامة بسيل “الربوع”.

الكلمات الدلالية:
الرياض صلاة التراويح فيديو نادر مسجد حلة القمصان

مواد ذات صلة

المزيد
اللحظات الأولى لتفجير الحافلة الصهيونية في القدس

اللحظات الأولى لتفجير الحافلة الصهيونية في القدس

٠٢:٠٨ م، الثلاثاء، ١٩ أبريل ٢٠١٦
«ادخُلوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَومُ الخُلودِ»..تلاوة خاشعة للشيخ المعيقلي بالحرم المكي

«ادخُلوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَومُ الخُلودِ»..تلاوة خاشعة للشيخ المعيقلي بالحرم المكي

١١:٠٥ م، الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠
شاهد.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى منى لرمي جمرة العقبة

شاهد.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى منى لرمي جمرة العقبة

٠٢:٢٨ م، الجمعة، ٠١ سبتمبر ٢٠١٧
مواطن يشكو تلوث الماء.. و«رئيس شركه المياه» ينفي ذلك بحاسة التذوق (فيديو)

مواطن يشكو تلوث الماء.. و«رئيس شركه المياه» ينفي ذلك بحاسة التذوق (فيديو)

٠١:٣١ ص، الأحد، ٢٦ مايو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *