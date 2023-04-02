كان قبلة لصلاة التراويح بالرياض.. فيديو نادر لمسجد حلة القمصان

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو نادر، أظهر صورا من جامع حلة القمصان، بالرياض، مصحوبا بتسجيل صوتي منذ ما يقرب من 35 عاما.

صور نادرة

وأظهر الفيديو مجموعة من الصور بالأبيض والأسود، لجامع حلة القمصان، على شارع البطحاء بالرياض، ومشاهد ملتقطة من المنطقة.

كما نسمع حديثا وعظيا، للشيخ أحمد المنصور -رحمه الله- في جامع حلة القصمان على شارع البطحاء بالرياض، قبل عام (١٤٠٠ هجري – ١٩٧٩ ميلادي ).

وكان جامع حلة القمصان، يأتيه الناس من كافة أنحاء مدينة الرياض، لصلاة التراويح في كل ليلة، طوال شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضا:

فيديو نادر للشيخ بن عثيمين.. هكذا يتجنب المسلم المصائب

تفاعل السوشيال ميديا

وحاز الفيديو على تفاعل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وبلغت المشاهدات حوالي 40 ألف مشاهدة، فضلا عن التعليقات والمشاركات عبر المنصة.

حديث وعظي للشيخ أحمد المنصور(رحمه الله) في جامع حلة القصمان على شارع البطحاء بالرياض قبل عام(١٤٠٠ هجري – ١٩٧٩ ميلادي )، وكان الناس يأتون إليه من نواحي الرياض لصلاة التراويح !!

pic.twitter.com/noNB4c8esL — نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) April 2, 2023

المسجد الحرام

وف وقت سايق، اجتاح منصات التواصل الاجتماعي، فيديو نادر لصحن المطاف بالمسجد الحرام، سجل منذ عام 1388 هـ، ووثق الفيديو، الذي مر على تصويره نحو 56 عاما، أمتلاء صحن المطاف بمياه الأمطار، في حدث نادر يصور لأول مرة، وكان هذا في يوم الأربعاء من شهر ذو القعدة من عام ١٣٨٨هـ، الذي سمى عند العامة بسيل “الربوع”.