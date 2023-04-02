هل تحب أن تكون من سكانها.. قرية خليجية تصوم 3 ساعات فقط

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تمتاز قرية “وكان” العمانية بخاصية الصوم 3 ساعات فقط في اليوم، والتي تصل مدنها إلى 15 ساعة في رمضان المبارك بأغلب الدول العربية .

“وكان” تصوم 3 ساعات فقط:

تقع قرية “وكان” في سلطنة عمان على ارتفاع 2000م عن سطح البحر في وادي مستل بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة.

وتبعد عن مسقط 150 كم، حيث يمر الطريق المؤدي للقرية بعدد من الأودية، ويتطلب الوصول إلى القرية استخدام سيارات الدفع الرباعي.

اعتدال درجة الحرارة في وكان:

المنطقة التي تقع فيها القرية تمتاز باعتدال درجة الحرارة صيفاً وانخفاضها شتاءً.

فيما تشرق الشمس فيها الساعة 11 صباحا وتغرب عند الساعة 2.30 ظهراً بتوقيت عمان، أي أن نهارهم مقداره 3 ساعات ونصف.

الزراعة والمحاصيل في وكان:

وتنتشر في القرية العديد من المدرجات الزراعية، حيث يوجد العديد من الأشجار المثمرة مثل: العنب، ورمان، والمشمش بالإضافة إلى بعض البقوليات.

وتحتوي القرية عند مدخلها على مركز معلومات واستقبال الزوار، إضافة إلى إنشاء طريق بمسافة 1.100 كم، يتألف من 700 درجة صاعدة حتى القمة.

ويحاط الطريق بسياج حماية، ويحتوي على مناطق خدمات بالإضافة إلى أبراج مشاهدة على شكل قلاع ومظلات وبعض المجالس.

ويشرف مركز استراحة على القرية والمدرجات، ويمر الفلج الهابط من أعلى القرية باتجاه المدرجات الزراعية بهذا الطريق.

كما تم استخدام المكونات الطبيعية في بناء الطريق، إضافة إلى مسار جبلي يربط القرية بالجبل الأخضر لمحبي رياضة المشي بالقرية لاعتدال مناخها.

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