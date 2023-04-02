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13 هزة أرضية بدولة عربية.. اليوم الأحد
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13 هزة أرضية بدولة عربية.. اليوم الأحد

13 هزة أرضية بدولة عربية.. اليوم الأحد

13 هزة أرضية بدولة عربية.. اليوم الأحد
١٠:٣٧:٢٠ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفاد بيان صدر عن المركز الوطني للزلازل بسوريا، اليوم الأحد، بأنه جرى رصد  13 هزة أرضية تراوحت بين ضعيفة ومتوسطة الشدة، خلال 24 ساعة الماضية.

اللاذقية ولواء اسكندرون

وأوضح المركز أن “محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 7:46 من صباح اليوم الأحد هزة ضعيفة جنوب شرق اللاذقية بـ10 كم.

ووقعت 6 هزات في لواء اسكندرون، اثنتان منها متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربتا شاطئ لواء اسكندرون شمال اللاذقية بـ59 كم و63 كم”.

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20 هزة أرضية

وقبل أيام، أعلن المركز الوطني للزلازل بسوريا، عن تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة، على مدار 24 ساعة، وأوضح المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت 9 هزات في لواء اسكندرون، وهزة شمال لبنان، و 10 هزات في تركيا.

بين 1.8 و 3.8 ريختر

وأشار المركز إلى أن قوة الهزات تراوحت بين 1.8 و 3.8 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 72.8 كم.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير، وصلت ارتداداته إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر به السكان في لبنان وفلسطين والأردن والعراق ومصر، وأدى إلى مقتل الآلاف في البلدين وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

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