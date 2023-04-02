الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر تطبيق أبشر
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خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر تطبيق أبشر

خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر تطبيق أبشر

خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر تطبيق أبشر
١٠:٣٠:١١ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب خدمة فرجت الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، عبر “تويتر”، خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر تطبيق أبشر.

خطوات السداد

1- اختيار “فرجت: تبرع الآن” من الصفحة الرئيسية

2- الضغط على أيقونة “تبرع الآن”

3- تحديد معايير البحث من المعطيات المتاحة واختيار الحالة

4- اختيار “تبرع الآن” وتحديد مبلغ التبرع

5- الضغط على “مراجعة التفاصيل”

6- اختيار طريقة الدفع المتاحة

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مزايا خدمة فرجت:

وتتميز خدمة “فرجت” بالبحث عن:

-الحالات المستحقة من سجناء الحقوق المالية.

– استعراض تفاصيل الحالات؛ مثل مدة الحكم، والعمر، عدد أفراد الأسرة، والمبلغ المتبقي.

– التحقق من رقم الفاتورة؛ للتأكد من صحة إدراجها في الخدمة.

– عرض الموقوفين الأكثر استحقاقًا آليًّا، وفق الحالات المدرجة فيها.

كما يستطيع المتبرعون الآن الوصول إلى الخدمة من منصتي “أبشر وإحسان”؛ وذلك حرصًا على تسهيل سبل الخير الآمنة للتبرع للمستفيدين من الخدمة، وتسهيل الاستفادة من الخدمة للراغبين في سداد المديونيات عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير، دون الوقوع في عمليات احتيال أو الدخول لمواقع وهمية.

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أخبار السعودية اليوم تطبيق أبشر خدمة فرجت سداد فواتير المستفيدين وزارة الداخلية

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