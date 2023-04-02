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انتحلوا صفة غير صحيحة.. ضبط 3 أشخاص واسترداد مبلغ 620 ألف ريال بجدة

انتحلوا صفة غير صحيحة.. ضبط 3 أشخاص واسترداد مبلغ 620 ألف ريال بجدة

انتحلوا صفة غير صحيحة.. ضبط 3 أشخاص واسترداد مبلغ 620 ألف ريال بجدة
١٠:٠٥:٢٨ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة جدة ودوريات الأمن من استرداد مبلغ (620) ألف ريال وتقبض على (3) أشخاص إثر انتحالهم صفة غير صحيحة.

شرطة جدة:

وقبضت شرطة جدة ودوريات الأمن على مقيم من الجنسية الأردنية ومواطنين، لانتحالهم صفة غير صحيحة.

كما قاموا بسلب 620 ألف ريال من مندوبي مبيعات، وتم استرداد الأموال وإيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

سرقة سيارة:

وفي وقت سابق ألقت شرطة جدة، القبض على مواطن بتهمة سرقة سيارة أمام محل تجاري.

وفي التفاصيل، قبضت شرطة جدة على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري (تم استردادها).

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص، على ما أفاد الأمن العام في حسابه عبر موقع “تويتر”.

عقوبة سرقة السيارات:

يطبق على سرقة السيارات عقوبة السرقة في إقامة الحد في حال توافر مجموعة من الشروط.

وفي حال عدم توافر الشروط التي سننوه عنها، فإن عقوبة المتهم بسرقة السيارة هي التوقيف لمدة لا تقل عن خمسة أيام وللقاضي أن يقرر مدة أكبر في حال وجد ضرورة.

وله أن يجددها وفق سلطته التقديرية، ولسرقة السيارات صور عديدة تختلف العقوبة بكل حال من هذه الأحوال.

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الكلمات الدلالية:
استرداد أموال الأمن العام انتحال دوريات الأمن سرقة سيارة شرطة جدة

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