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شؤون الحرمين تعلن نجاح خطة العشر الأوائل من رمضان

شؤون الحرمين تعلن نجاح خطة العشر الأوائل من رمضان

شؤون الحرمين تعلن نجاح خطة العشر الأوائل من رمضان
١٠:٠٥:٠٢ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، نجاح خطة الرئاسة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.

الخدمات الميدانية والإدارية

وأكد السديس أن ما شهده الحرمين الشريفين من تميز في الخدمات الميدانية والإدارية على الرغم من زيادة الأعداد المليونية في الحرمين، هو نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله – لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات فيهما.

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نقلة نوعية

وفي الوقت نفسه، لفت السديس إلى أن الحرمين الشريفين شهدا نقلة نوعية في مستوى الخدمات البشرية والتقنية، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.

وقدم الرئيس العام شكره لقيادة هذه البلاد المباركة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من دعم غير محدود للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوصى منسوبي الرئاسة ببذل الغالي والنفيس والمزيد من الجهود في سبيل الوصول إلى أعلى المستويات في خدمة الزوار والعمار والمصلين.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم المسجد الحرام شؤون الحرمين عبد الرحمن السديس نجاح خطة العشر الأوائل

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