الجرذان تحاصر مقر إقامة حراس ملك بريطانيا (صور)

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كشفت صور حصرية نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، مشاهد صادمة لمقرّ إقامة حراس ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

حراس ملك بريطانيا:

وأوضحت الصور أن حراس ملك بريطانيا يواجهون ظروفًا ، أسوأ من السجن، داخل ثكنات ملكية مليئة بالفئران.

وأضافت الصحيفة أن الصور المزعجة تكشف عن الظروف المزرية التي يتعيّن على الحرس الملكي تحمّلها في واحدةٍ من أرقى ثكنات الجيش البريطاني.

ونوهت أنه تم التقاط الصور الرسومية لأكوام القمامة والمراحيض القذرة والأجهزة المتسربة داخل ثكنات ويلينجتون الشهيرة، والتي تبعد 300 ياردة فقط عن قصر باكنغهام.

فئران بالبرلمان البريطاني:

وقبل شهور كان مراجعة رسمية، أجريت في بريطانيا، توصلت إلى أن البرلمان مليء بالفئران الخارقة التي تهرب من الفخاخ المنصوبة لها.

وحذر باحثون بريطانيون من ظهور سلالة جديدة من “القوارض الخارقة” قد تشكل خطرًا على الإنسان، بعد أن شهدت السنوات الـ20 الماضية، طفرة لجميع الفئران والجرذان في المملكة المتحدة، لتصبح مقاومة لنوع شائع من السم.



وكشفت الدراسة، أن 78 في المئة من الفئران و95 في المئة من الفئران المنزلية لديها الآن جينات تعينها على تحمل السموم المعروفة باسم “مبيدات القوارض المضادة للتخثر”، والتي عادة ما تقتلهم عن طريق منع تخثر الدم.

ووجد الباحثون الذين أمضوا 20 عامًا في دراسة الفئران الجين نفسه في القوارض في جميع أنحاء بريطانيا.

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