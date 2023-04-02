عقوبة موجعة.. النيابة تجدد تحذيرها من ارتكاب هذه الجريمة

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أن التسول جريمة موجبة للمساءلة والعقوبات الجزائية لانطوائها على مخاطر اجتماعية ونفسية واقتصادية وأمنية.

تحذير النيابة

وقالت النيابة عبر تغريدة شاركتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا تساهم في ارتكاب أي من الأفعال المفضية لهذه الجريمة”.

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عقوبات التسول

كل من امتهن التسول، أو أدار متسولين، أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك، ضمن جماعات منظمة تمتهن التسول، يواجه العقوبات الآتية:

1- السجن مدة تصل إلى سنة

2- غرامة تصل إلى مائة ألف ريال

3- يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير المواطنين، باستثناء الحج والعمرة

طلب المال

وفي سياق متصل، أوضح المحامي صالح التركي، أن قانون منع التسول يجرم من يستجدي أو يسترحم الناس للحصول على المال بدون مقابل.

وقال التركي، وفق لـ”قناة السعودية”: “إن المستول يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر أو بغرامة 50 ألف ريال أو بهما معا”.

وتابع التركي “أن المتسول يستخدم الاسترحام والاستعطاف وبذل ماء الوجه لطلب المال”.

ولفت المحامي صالح التركي، إلى أن أول وأهم صفة في المتسول أنه يستجدي ويسترحم الناس ويتذلل لطلب المال والحصول عليه بأي طريقة.