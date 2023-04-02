في جدة التاريخية.. “مدفع رمضان” يُعيد للزوار ذاكرة إعلان دخول خير الشهور

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شهدت جدة التاريخية، فعالية “مدفع رمضان”، أحد فعاليات باب البلد المقام حالياً ضمن موسم رمضان بجدة التاريخية، والتي أعادت أسلوب الحياة قديماً.

وجسدت الفعالية إعلان دخول شهر رمضان المبارك وموعد الإفطار والإمساك في كل يوم منذ دخول الشهر الكريم حتى دخول عيد الفطر، وهو تقليد متبع في العديد من الدول العربية والإسلامية.

فعالية مدفع رمضان

واستوقف المدفع زوار الموسم مستذكرين أصوات دويه عبر عدة طلقات ابتهاجا بدخول الشهر الكريم، والإعلان عن دخوله، حيث كان يخصص له موقعًا في أحد مرتفعات المناطق ومباشرته مهامه في إطلاق طلقاته الصوتية للإعلان عن دخول الشهر الكريم وموعد الإفطار وبداية وقت السحور والإمساك.

ويتم العناية به وتجهيزه وتهيئته وصيانته وتنظيفه منذ وقت مبكر وطيلة الشهر الكريم وإطلاق الذخيرة الصوتية عند الإفطار وقبل السحور وعند الكفاف قبل صلاة الفجر، حيث يتم استخدامه كرمز من الرموز الرمضانية الموروثة.

مدفع رمضان بتبوك:

ويشكل مدفع رمضان جزءاً من الذكريات الجميلة التي تختزنها ذاكرة أهالي منطقة تبوك لارتباطه بدخول شهر رمضان المبارك وإعلان موعدي الإفطار والسحور في هذا الشهر الفضيل .

ولايقتصر استخدام المدفع على إعلان موعدي الإفطار والسحور ودخول شهر رمضان بل يمتد إلى الإعلام عن حلول عيد الفطر المبارك في حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال .

تاريخ مدفع رمضان

وأشار الباحث في تاريخ المنطقة عبدالله العمراني إلى أن عملية إطلاق المدفع كانت تتم بجمع الخيش وتقطيعه ثم وضع البارود داخل أنبوب المدفع وسدها بقطع الخيش, ثم دكها بقوة حتى تستقر به,.

بعد ذلك يقوم المسؤول عن مدفع رمضان بانتظار مؤذن الجامع الأثري – كونه الوحيد في مدينة تبوك في تلك المدة- الذي يصعد إلى منارة المسجد عبر درج مخصص لذلك قبيل غروب الشمس,.

وحينما يحين موعد الأذان يشتعل فتيل المدفع, فيثور المدفع محدثاً صوت انفجار قوي يُسمع دويّه في أرجاء المدينة كلها .

وأضاف أن هذه الطريقة تتكرر طوال شهر رمضان,4 طلقات عند ثبوت هلال رمضان, وطلقة عند الإفطار, وطلقة عند السحر, وطلقة عند الإمساك ( الكفاف), وأربع طلقات للعيد, وطلقة صباح يوم العيد .

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