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عاجل..تخوفات من وقوع تسونامي.. زلزال بقوة 7.4 يضرب هذه الدولة
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عاجل..تخوفات من وقوع تسونامي.. زلزال بقوة 7.4 يضرب هذه الدولة

عاجل..تخوفات من وقوع تسونامي.. زلزال بقوة 7.4 يضرب هذه الدولة

عاجل..تخوفات من وقوع تسونامي.. زلزال بقوة 7.4 يضرب هذه الدولة
٠٩:٣٣:٥٠ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ضرب زلزال قوته 7.4 درجة اليوم الأحد، بابوا غينيا الجديدة، بعد زلزال آخر وقع في بداية مارس الماضي.

زلزال في بابوا غينيا الجديدة:

وقال المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد (تسونامي) إنه لا تهديد من حدوث تسونامي بعد الزلزال.

وفي أول مارس الماضي وقع زلزال بقوة 6.5 درجات في  منطقة كيمبي في بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حينها، بتسجيل زلزال قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب دولة بابوا غينيا الجديدة.

وقالت الهيئة إنه تم رصد الزلزال في الساعة 21.24 السبت بالتوقيت العالمي المنسق.

ووجد مركز الزلزال على بعد 58 كيلومترا جنوب شرق مدينة كاندريان. ويقع مصدره على عمق 65 كيلومترا.

ولم يعلن نظام الإنذار الخاص بخدمة الأنباء الجوية في الولايات المتحدة عن خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب بابوا غينيا الجديدة.

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الكلمات الدلالية:
المركز الأمريكي بابوا غينيا الجديدة ريختر زلزال وقوع تسونامي

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