الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية (متعددة)، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

فني أخصائي تخطيط دماغ وأعصاب.

مساعد طبيب أسنان.

استشاري أمراض معدية.

فني رعاية مرضى.

طبيبة نائب أشعة.

مصور موجات فوق الصوتية.

فني تجبير بالجبس.

رئيس قسم إدارة المشاريع المؤسسي.

رئيس قسم ادارة الاستراتيجية والاداء المؤسسي.

مهندس تكييف وتبريد.

محاسب الإدارة المالية.

ميكانيكي مضخات.

مشغل هاتف.

فني سحب دم (خدمة مدنية).

فني/ مساعد طبيب أسنان(خدمة مدنية).

طبيب استشاري – طب الأسرة.

أخصائي أمراض كلى.

طبيب أخصائي.

استشاري عناية مركزة.

طبيب نائب.

مهندس مدني.

مهندس ميكانيكي.

مهندس الكترونيات وتحكم.

محاسب مساعد المالية.

محاسب مساعد الموارد البشرية.

فني كهرباء.

طبيب مقيم – الطوارئ.

طبيب أخصائي تخدير.

أخصائي طب الأسرة.

طبيب أخصائي أول تقويم أسنان.

طبيب أخصائي أول تخدير.

فني مكافحه العدوى.

أخصائي موارد بشرية.

فني تعقيم لوازم طبية.

مساعد طباخ (ثانوية فأعلى).

استشاري جراحة الأوعية الدموية.

طبيب أخصائي أعصاب الأسنان.

استشاري الغدد الصماء.

طبيب نائب طب الأعصاب.

طبيب نائب أول العمليات الجراحية للأطفال.

استشاري عناية مركزة.

استشاري طب وجراحة العيون.

استشاري تصوير أشعة جسم.

استشاري عناية مركزة أطفال.

استشاري طب الأعصاب.

طبيب أخصائي تركيبات أسنان.

ممرضـ/ـة مسجلة.

طبيب مقيم طوارئ.

أخصائي إدارة صحية ومستشفيات.

مطوّر وسائط متعددة.

محلل أعمال.

مبرمج كمبيوتر.

مشغل سنترال.

مراقب مواد.

أمين مستودع.

والمزيد …

أماكن العمل:

مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

مستشفى القوات المسلحة بجازان.

مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.

إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية (تبوك).

إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض.

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف الآن.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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