الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجازان تنفذ برامج قرآنية خلال رمضان المبارك

تواصل- واس:

تنفذ الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجازان، عددًا من البرامج الرمضانية، التي تعزز رسالة الجمعية لأداء دورها في خدمة كتاب الله الكريم.

برامج الجمعية

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبد الله بن غالب نمازي، أن برامج الجمعية خلال شهر رمضان تشمل أكثر من 10 برامج وفعاليات من أبرزها:

– برنامج قناديل

– والصوت الندي وهي مسابقة رمضانية في حفظ القرآن الكريم وحُسن الصوت.

– وبرنامج إثراء وهو عبارة عن سؤال ليلي

– وبرنامج التواصل وزيارة الأعيان والوجهاء والتجار الذين خدموا كتاب الله تعالى، و تفعيل الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة، وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من البرامج والفعاليات الأخرى التي تستهدف جميع شرائح المجتمع من الأطفال و الشباب والكبار من الجنسين الذكور والإناث.

وبين أن الجمعية تهدف من خلال برامجها الرمضانية إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات بالنافع والمفيد، وربطهم بكتاب الله تعالى، وتحفيز المشاركين والمشاركات على تصحيح التلاوة، والتعريف بأنشطة وبرامج الجمعية لدى فئات المجتمع .

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