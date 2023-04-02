الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
200 ألف مستخدم من ضيوف الرحمن للسلالم والمصاعد الكهربائية في الساعة الواحدة في المسجد الحرام
قتيل و 19 مصابًا جراء انفجار بمقهى روسي
إمارة عسير تعلن عن متابعة حالة الطفلة “تولين”
“وجاءت سكرة الموت بالحق”.. يسقط ميتًا خلال صلاة الفجر بدولة عربية (فيديو)
لأول مرة.. “الأكاديمية الرقمية” وهواوي تطلقان تدريبات للطلاب في المملكة
“الدوخة” من أعراض الصيام.. 4 نصائح لمواجهتها

الرئيسية

 /

محليات

 /

200 ألف مستخدم من ضيوف الرحمن للسلالم والمصاعد الكهربائية في الساعة الواحدة في المسجد الحرام

200 ألف مستخدم من ضيوف الرحمن للسلالم والمصاعد الكهربائية في الساعة الواحدة في المسجد الحرام

200 ألف مستخدم من ضيوف الرحمن للسلالم والمصاعد الكهربائية في الساعة الواحدة في المسجد الحرام
٠٩:٢٩:٢٠ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

تسهل السلالم والمصاعد الكهربائية في المسجد الحرام وساحاته حركة أكثر من (200) ألف من ضيوف الرحمن في الساعة الواحدة من خلال تواجد أكثر من / ٢٢٠ / سلما كهربائيا وأكثر من / ٢٠ / مصعدا كهربائيا جميعها تعمل بشكل ممتاز تحت جميع الظروف التشغيلية الممكنة وذلك لخدمةضيوف الرحمن على أكمل وجه.

التوسعة السعودية والمسعى

وتتوزع السلالم على التوسعة السعودية والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، حيث تخضع لصيانة دورية دائمة وتتوافر بها وسائل السلامة والحماية التي تمنع وقوع الحوادث .

رصد الملاحظات وسرعة معالجتها

وتكثف الرئاسة جولاتها الميدانية من خلال المهندسين والفنيين لرصد الملاحظات وسرعة معالجتها، ومتابعة الحالة التشغيلية ، كما تحرص الرئاسة بشكل مستمر على مواكبة أحدث الطرق في صيانة وتشغيل معدات الأنظمة لإلكتروميكانيكية من خلال أفضل البرامج التشغيلية والصيانة العالمية، التي تُعنى بالمحافظة على المعدات والتجهيزات , كما تم اختيار السلالم الكهربائية في المسجد الحرام وتحديد أماكنها وتوزيعها بحسب التصميم الإنشائي والكثافة.

اقرأ أيضا

كلية الحرم المكي الشريف تعلن عن الدورة الرمضانية الأولى في “غريب القرآن”

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحج والعمرة الحرم المكي سلالم كهربائية شؤون الحرمين

مواد ذات صلة

المزيد
الصحة: إصابة وافدة في بريدة ترفع أعداد مصابي «كورونا» إلى 1279

الصحة: إصابة وافدة في بريدة ترفع أعداد مصابي «كورونا» إلى 1279

٠٨:٠٧ م، الأربعاء، ١٦ ديسمبر ٢٠١٥
“مدني الرياض” ينقذ شخصين علقت سيارتهما في رمال الدهناء (صور)

“مدني الرياض” ينقذ شخصين علقت سيارتهما في رمال الدهناء (صور)

٠٨:٥٩ م، الأربعاء، ٢٩ يناير ٢٠١٤
غلبته الدموع.. موظف بـ«التحلية» يروي سبب احتفاله مع والدته المريضة بجائزة «الموظف المثالي»

غلبته الدموع.. موظف بـ«التحلية» يروي سبب احتفاله مع والدته المريضة بجائزة «الموظف المثالي»

٠١:٣٦ ص، الثلاثاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢١
الطقس: تأثر الرؤية بعوالق ترابية في الرياض ونجران ومكة والمدينة 

الطقس: تأثر الرؤية بعوالق ترابية في الرياض ونجران ومكة والمدينة 

٠٧:٢٥ ص، الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *