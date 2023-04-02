تواصل- واس:

تسهل السلالم والمصاعد الكهربائية في المسجد الحرام وساحاته حركة أكثر من (200) ألف من ضيوف الرحمن في الساعة الواحدة من خلال تواجد أكثر من / ٢٢٠ / سلما كهربائيا وأكثر من / ٢٠ / مصعدا كهربائيا جميعها تعمل بشكل ممتاز تحت جميع الظروف التشغيلية الممكنة وذلك لخدمةضيوف الرحمن على أكمل وجه.

التوسعة السعودية والمسعى

وتتوزع السلالم على التوسعة السعودية والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، حيث تخضع لصيانة دورية دائمة وتتوافر بها وسائل السلامة والحماية التي تمنع وقوع الحوادث .

رصد الملاحظات وسرعة معالجتها

وتكثف الرئاسة جولاتها الميدانية من خلال المهندسين والفنيين لرصد الملاحظات وسرعة معالجتها، ومتابعة الحالة التشغيلية ، كما تحرص الرئاسة بشكل مستمر على مواكبة أحدث الطرق في صيانة وتشغيل معدات الأنظمة لإلكتروميكانيكية من خلال أفضل البرامج التشغيلية والصيانة العالمية، التي تُعنى بالمحافظة على المعدات والتجهيزات , كما تم اختيار السلالم الكهربائية في المسجد الحرام وتحديد أماكنها وتوزيعها بحسب التصميم الإنشائي والكثافة.

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