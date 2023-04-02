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قتيل و 19 مصابًا جراء انفجار بمقهى روسي
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قتيل و 19 مصابًا جراء انفجار بمقهى روسي

قتيل و 19 مصابًا جراء انفجار بمقهى روسي

قتيل و 19 مصابًا جراء انفجار بمقهى روسي
٠٩:١٤:٤٢ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 19 آخرين اليوم الأحد، في انفجار بمقهى في مدينة سان بطرسبرج الروسية.

انفجار بمقهى روسي:

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن خدمات الطوارئ قولها:” قتل مدون عسكري روسي معروف الأحد بانفجار داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا”.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية أنه إثر الحادث، قضى شخص، قيل إنه المدون العسكري فلادلين تاتارسكي، كما أصيب 16 شخصا آخرون.

اصطدام مقاتلة روسية:

وفي وقت ساببق أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية، اصطدام طائرة مقاتلة روسية، بمسيرة أمريكية فوق المياه الدولية.
بينما صرح البنتاجون الأمريكي عن “أعمال عدوانية” روسية، حيث أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، بيانا، أوضح أن الحادث وقع أثناء اعتراض مقاتلتين روسيتين بطريقة غير آمنة لطائرة مسيرة أمريكية.

وأوضح أننا أسقطنا طائرتنا المسيرة فوق البحر الأسود بعد الاعتراض غير الآمن من مقاتلات روسية.

وشدد على أنا لطائرات الروسية تنفذ أعمالا عدوانية يمكن أن تؤدي لسوء تقدير وتصعيد غير مقصود.

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الكلمات الدلالية:
اخبار روسيا انفجار مقهى روسيا قتلى وجرحى

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