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إمارة عسير تعلن عن متابعة حالة الطفلة “تولين”
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إمارة عسير تعلن عن متابعة حالة الطفلة “تولين”

إمارة عسير تعلن عن متابعة حالة الطفلة “تولين”

إمارة عسير تعلن عن متابعة حالة الطفلة “تولين”
٠٩:٠٩:٣٢ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تفاعل حساب إمارة منطقة عسير، مع مناشدة لأحد المواطنين بشأن حفيدته الطفلة المصابة بنزيف في المخ وحالتها خطيرة.

ورد الحساب على مناشدة المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالتعليق أن إمارة عسير :”  تتابع حالة الطفلة تولين، شفاها الله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.

وتابعت :” وسيتم نقلها إن شاء الله، بعد استقرار حالتها، بناء على نتائج التقارير الطبية التي أكدت أن نقلها في الوقت الحالي قد يعرض حياتها للخطر”.

مناشدة المواطن

وكان المواطن كتب عبر “تويتر” :” مناشدة إلى أمير الإنسانية.. سيدي الأمير تركي بن طلال .. حفيدتي الطفله تولين آل مهري ترقد بمستشفى الولادة والأطفال بنجران على أثر إصابتها بنزيف في المخ وحالتها سيئة لعدم وجود دكتور مخ وأعصاب أطفال”.

وأضاف :” أناشد سموكم بالنظر في نقلها بالإخلاء الطبي للعلاج في مستشفى عسير المركزي”.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الطفلة تولين امارة عسير امير عسير

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