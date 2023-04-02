“وجاءت سكرة الموت بالحق”.. يسقط ميتًا خلال صلاة الفجر بدولة عربية (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر يوثق لحظة وفاة أحد المواطنين في الأردن أثناء أداء صلاة الفجر في أحد المساجد

وأظهر الفيديو- الذي وثقته كاميرا مراقبة داخل المسجد- الرجل يقف في الصف الثاني ضمن المصلين في صلاة الفجر، وفي لحظات قليلة سقط مغشيًا عليه، حيث فاضت روحه إلى بارئها وهو بين يدي الله.

وفي واقعة مشابهة في يناير الماضي، نشر الإعلامي الأردني عامر الرجوب ، فيديو لوفاة رجل أثناء صلاة المغرب في أحد المساجد، عبر حسابه على “تويتر”، وعلق بالقول :” في قريتي الصريح توفي شاب أيمن الطاهات رحمه الله ،لم نعلم عنه إلا خير ، وكان واضحاً في جنازته حيث غصت المقبرة بالمعزيين ،ووالده الذي لم تقف إنا لله وإنا اليه راجعون من فمه”.

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وتابع :” وفاة ثانية المتوفي فيها أستاذي في المدرسة الدكتور ابراهيم الشهابات الذي توفي بين يدي الله في صلاة المغرب”.