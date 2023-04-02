الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
لأول مرة.. “الأكاديمية الرقمية” وهواوي تطلقان تدريبات للطلاب في المملكة
“الدوخة” من أعراض الصيام.. 4 نصائح لمواجهتها
عاجل.. عالم الزلازل الشهير يحذر من “الأسبوع الحرج”
عنصرية الغرب.. مدرب فرنسي يستبعد لاعب مسلم بسبب الصيام
تخفيض “طوعي” لإنتاج النفط في المملكة والكويت والإمارات وعمان
مشهد يأسر القلوب.. إفطار جماعي من أعلى جبال فيفاء بمنطقة جازان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لأول مرة.. “الأكاديمية الرقمية” وهواوي تطلقان تدريبات للطلاب في المملكة

لأول مرة.. “الأكاديمية الرقمية” وهواوي تطلقان تدريبات للطلاب في المملكة

لأول مرة.. “الأكاديمية الرقمية” وهواوي تطلقان تدريبات للطلاب في المملكة
٠٦:٣١:٢٨ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية وشركة هواوي معسكر التقنيات الناشئة في المملكة، بهدف تدريب الطلاب والخريجين والمهتمين في التخصصات التقنية والمعلوماتية على أحدث التقنيات الرائدة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل.

أهداف المبادرة

وتسهم المبادرة في ما يلي:

1- تنمية النظام الإيكولوجي للمواهب الوطنية.

2- تعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة.

كما تأتي في إطار برنامج “خطوة” لتمكين المواهب السعودية الذي تهدف هواوي من خلاله إلى بناء نظام إيكولوجي لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.

ويمكن لطلاب الجامعات والكليات السعودية والمهتمين في المجال المشاركة في الدورات التدريبية والحصول على شهادات البرنامج مجاناً، التي تشمل ثلاثة تخصصات تقنية – وهي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية الجيل الخامس.

دورة تدريبية 

والمشاركون سيتبعون دورة تدريبية عبر الإنترنت تتواصل على مدار خمسة أيام لنيل شهادة احترافية معتمدة من هواوي في تقنية المعلومات والاتصالات (HCIA).

وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية محمد السحيم: ” أسهمت هواوي في تلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي وتنمية النظام الإيكولوجي للمواهب الوطنية في المملكة بشكل كبير، ومعسكر التقنيات الناشئة هي مبادرة مهمة تعمل على تطوير المهارات التقنية للشباب السعوديين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة”.

اقرأ أيضا:

رابط التقديم لحاملي الثانوية.. أكاديمية الحفر تعلن عن برنامج تدريبي مبتدئ بالتوظيف

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأكاديمية السعودية السعودية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
موجز الظهيرة| القتل تعزيراً لمواطن هرّب المخدرات بالجوف.. و«ساما» تنفي وقف تداول الجنيه المصري

موجز الظهيرة| القتل تعزيراً لمواطن هرّب المخدرات بالجوف.. و«ساما» تنفي وقف تداول الجنيه المصري

٠١:١٠ م، الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٦
واشنطن ترفع عدد سفنها الحربية إلى 3 قبالة سواحل اليمن

واشنطن ترفع عدد سفنها الحربية إلى 3 قبالة سواحل اليمن

١١:٤٠ م، السبت، ٠٤ فبراير ٢٠١٧
المملكة تتكفل بعلاج 150 من أطفال حلب المصابين

المملكة تتكفل بعلاج 150 من أطفال حلب المصابين

١٠:٢١ ص، الخميس، ٠٦ أكتوبر ٢٠١٦
وفد المملكة يتفق مع شركات أمريكية رائدة لتطوير القدرات والمهارات الرقمية الوطنية

وفد المملكة يتفق مع شركات أمريكية رائدة لتطوير القدرات والمهارات الرقمية الوطنية

٠٢:١٧ ص، الثلاثاء، ١٧ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *