لأول مرة.. “الأكاديمية الرقمية” وهواوي تطلقان تدريبات للطلاب في المملكة

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أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية وشركة هواوي معسكر التقنيات الناشئة في المملكة، بهدف تدريب الطلاب والخريجين والمهتمين في التخصصات التقنية والمعلوماتية على أحدث التقنيات الرائدة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل.

أهداف المبادرة

وتسهم المبادرة في ما يلي:

1- تنمية النظام الإيكولوجي للمواهب الوطنية.

2- تعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة.

كما تأتي في إطار برنامج “خطوة” لتمكين المواهب السعودية الذي تهدف هواوي من خلاله إلى بناء نظام إيكولوجي لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.

ويمكن لطلاب الجامعات والكليات السعودية والمهتمين في المجال المشاركة في الدورات التدريبية والحصول على شهادات البرنامج مجاناً، التي تشمل ثلاثة تخصصات تقنية – وهي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية الجيل الخامس.

دورة تدريبية

والمشاركون سيتبعون دورة تدريبية عبر الإنترنت تتواصل على مدار خمسة أيام لنيل شهادة احترافية معتمدة من هواوي في تقنية المعلومات والاتصالات (HCIA).

وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية محمد السحيم: ” أسهمت هواوي في تلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي وتنمية النظام الإيكولوجي للمواهب الوطنية في المملكة بشكل كبير، ومعسكر التقنيات الناشئة هي مبادرة مهمة تعمل على تطوير المهارات التقنية للشباب السعوديين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة”.

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