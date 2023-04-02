“الدوخة” من أعراض الصيام.. 4 نصائح لمواجهتها

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من أكثر الأعراض التي يشعر بها الشخص أثناء الصيام، هي الدوخة وعدم التوازن، وهذا الأمر يرجع للعديد من الأسباب.

ومن أهم أسباب الشعور بالدوخة أثناء الصيام ما يلي:

1- الجفاف

عدم الاهتمام بتناول كميات وفيرة من المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور، قد يزيد من فرص الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام.

وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالجفاف، ما يؤدي إلى الشعور بالدوخة وعدم الاتزان.

2- اضطراب ضغط الدم

يؤدي اضطراب ضغط الدم للإصابة بالدوار، نتيجة عدم وصول ما يكفي من الدم المؤكسج إلى المخ في حالة انخفاض الضغط، أو ضخ كمية كبيرة من الدماء في الأوعية الدموية الواصلة إلى الدماغ في حالة ارتفاع الضغط.

3- انخفاض نسبة السكر في الدم

الشعور بالدوخة وعدم الاتزان أثناء الصيام، قد يكون ناتجًا عن انخفاض نسبة السكر بالدم عن المعدل الطبيعي، ولا يشترط أن يكون الشخص المصاب بالدوار مصابًا بالسكري في الأساس.

4- نقص الحديد

كثيرًا ما يعاني مرضى الأنيميا “فقر الدم” من الدوخة وعدم التركيز والصداع أثناء الصيام، بسبب نقص عنصر الحديد بأجسامهم، الأمر الذي يتسبب في قلة التروية الدموية الواصلة إلى المخ.

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