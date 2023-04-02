عنصرية الغرب.. مدرب فرنسي يستبعد لاعب مسلم بسبب الصيام

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدرب نادي نانت الفرنسي استبعاده اللاعب الجزائري جوان حجام من مواجهة ريمس اليوم في الدوري الفرنسي بسبب رفضه ‎الإفطار في يوم المباراة.

وقالت صحيفة “واست فرانس”، إن المدرب طلب من الظهير الأيسر الإفطار يوم المباراة، لكنه رفض، مشيرًا إلى أنه سيوافق في حال كانت المواجهة خارج الديار فقط.

موقف سابق في التعصب

وأوضحت الصحيفة، أن كامبوري معتاد على هذا الأمر، خاصة أنه في عام 2009 حينما كان مدربًا لباريس سان جيرمان كان له موقفا متعصبا سابقا.

وحينها قال: “لدي قاعدة بسيطة للغاية في كل مكان أذهب إليه، رمضان طوال الأسبوع لا مشكلة، لكن في أيام المباريات ممنوع، أولئك الذين يقضون رمضان في يوم المباراة سيبقون في المنزل”.

وأوضح: “لن أعبث بصحة اللاعبين أو أضع اللاعبين الآخرين في مأزق، عندما لا تأكل طوال اليوم، يصبح الأمر معقدًا”.

اقرأ أيضا:

“الصحة” لمرضى السكري: هذه حالات الإفطار في الصيام ضمن حملة “رمضان مفتاح”

5 نصائح للتغلب على “الرغبة في النوم” أثناء الصيام