تخفيض “طوعي” لإنتاج النفط في المملكة والكويت والإمارات وعمان

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير النفط الكويتي تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 128 ألف برميل يوميا.

من جهته، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن الإمارات تخفض طوعاً إنتاجها النفطي بمقدار 144 ألف برميل يومياً اعتباراً من مايو أيار حتى نهاية 2023

في سياق متصل، أعلنت عُمان خفض إنتاجها النفطي طواعية 40 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو وحتى نهاية 2023.

تخفيض إنتاج النفط

وكانت مجموعة “أوبك+” أعلنت في وقت سابق عن تخفيض إنتاج النفط الخام في شهر يناير 2023.

وأظهرت تقديرات لوكالة الطاقة الدولية أن مستوى الإنتاج كان الشهر الماضي دون الحد المسموح بواقع 1.93 مليون برميل يوميًا.

وكشف التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، أن إنتاج المجموعة تراجع على أساس شهري بمقدار 160 ألف برميل يوميًا إلى 44.29 مليون برميل يوميًا في يناير الماضي.

انخفاض إنتاج النفط

وأضاف التقرير: “انخفض إنتاج النفط لدى جميع دول “أوبك+”، البالغ عددها 23 دولة، في يناير 2023.

وذلك بمقدار 160 ألف برميل يوميا إلى 44.29 مليون برميل يوميا، وتصدر منتجو الشرق الأوسط قائمة الدولة التي تراجع إنتاجها”.

وأوضح أن إنتاج أعضاء منظمة “أوبك” الـ19، المقيدين بحصص إنتاج، تراجع في يناير الماضي بواقع 170 ألف برميل يوميا إلى 38.18 مليون برميل يوميا.

وأمس زادت منظمة “أوبك” من توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام 2023، وعزت ذلك إلى قيام الصين بتخفيف القيود المرتبطة بكورونا ما يشير إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية.

منظمة أوبك

في وقت سابق، كشف هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك العالمية، أن منظمة الدول المصدر للنفط “أوبك” لا تزال ملتزمة باستقرار أسعار النفط العالمية.

جاء ذلك خلال حضور الأمين العام لمنظمة أوبك قمة إيجبس 2023.

وأكد أن القرار الجماعي بخفض الإنتاج في أكتوبر كان خطوة صحيحة، وأن تحالف أوبك+ لعب تاريخيا دورا بناء في تلبية الطلب الإضافي والحفاظ على توازن السوق.

45 مليون برميل

وأشار إلى أن منظمة أوبك تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والعالم يتوقع أن يستهلك 45 مليون برميل يوميا بحلول 2045.

وأوضح أن العالم استطاع إيجاد وسيلة مناسبة للتمويلات التي يحتاجها العالم، للتحول للطاقة النظيفة ومواجهة تغيرات المناخ.

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