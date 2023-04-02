عاجل.. عالم الزلازل الشهير يحذر من “الأسبوع الحرج”

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أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الجدل مجددا بعد تحذيره من أنشطة زلزالية ستشهدها الكرة الأرضية بالتزامن مع اقترانات بين الكواكب والأرض.

وتحدث عن الزلازل التي شهدتها عدة مناطق حول العالم خلال الأيام الماضية، منها الضعيف ومنها القوي، وتحديداً في الفترة ما بين 27 و30 من مارس.

و الأنشطة السابقة للزلازل كان قد حذر منها مسبقاً من خلال فيديو آخر معللاً تنبؤاته بهندسة الكواكب الحرجة واصطفاف الكواكب مع الكرة الأرضية.

وعن تنبؤاته الجديدة، قال هوغربيتس إن الأسبوع الأول من أبريل والذي ينتهي باكتمال القمر في 6 من الشهر سيكون حرجا.

نظرية اصطفاف الكواكب

ويستند هوجربتس على فرضية تقوم على أن جاذبية كواكب المجموعة الشمسية بإمكانها تغيير سرعة دوران الأرض، وهذا بدوره سيؤدي إلى تغييرات في سرعة الصفائح التكتونية في القشرة الخارجية للأرض، وبالتالي حدوث الزلازل،

غير أن معظم علماء الجيولوجيا والجيوفيزياء عارضوا هذه الفرضية بشدة من منطلق أن قوة جاذبية الكواكب للقشرة الأرضية أضعف بكثير من القوى التكتونية التي تحدثها حركة الصفائح التكتونية والتي بدورها تسبب الزلازل.

وبعد أن مر 8 مارس من دون زلزال كبير كما توقع سابقًا، تجاهل متوقع الزلازل الهولندي، دعوات استقبلها على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” تطالبه بالاعتذار عن توقعه الذي أحدث حالة من الذعر عالميًا.

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