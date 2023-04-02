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مشهد يأسر القلوب.. إفطار جماعي من أعلى جبال فيفاء بمنطقة جازان
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مشهد يأسر القلوب.. إفطار جماعي من أعلى جبال فيفاء بمنطقة جازان

مشهد يأسر القلوب.. إفطار جماعي من أعلى جبال فيفاء بمنطقة جازان

مشهد يأسر القلوب.. إفطار جماعي من أعلى جبال فيفاء بمنطقة جازان
٠٦:٠٧:٣٩ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ومع هبوب نفحات رمضان وفي المملكة ديار الأمن والأمان، تكثر عادة الإفطار الجماعي بين الأهل والأقارب والأصدقاء.

إفطار جماعي من فوق جبال فيفاء الشاهقة

ووثق مقطع فيديو متداول، قيام مجموعة من الشباب بتنظيم إفطار جماعي من فوق جبال فيفاء بمنطقة جازان.

وأجتمع الشباب مع ضيوفهم على مائدة الإفطار في تجربة سياحية بعبق الإفطار في ماضي الزمن الجميل.

المخيمات الرمضانية بجازان

فيما تجسد مخيمات الإفطار الرمضانية المنتشرة في منطقة جازان، التي تقدمها وتشرف عليها جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات والجمعيات الخيرية بالمنطقة.

إضافة إلى بعض المساجد خلال شهر رمضان، معاني البر والتكافل الاجتماعي الذي يتميز بها المجتمع في المملكة.

شاهد حي على نظام التكافل الاجتماعي في المملكة

ويتوجه عدد من الصائمين من جنسيات مختلفة قبيل المغرب إلى تلك المخيمات وموائدها والتي يحرص القائمون على مخيمات إفطار الصائمين على تجهيز مقراتها بشكل مناسب.

إلى جانب الاهتمام بالنظافة، لاستيعاب أكبر عدد من الصائمين، فضلاً عن إعداد سفرة الطعام بما لذ وطاب من أصناف الأكل والشرب.

ولا تخلو موائد الإفطار من تمور وعصائر ومياه شرب، وألبان ومعجنات، إلى جانب الفواكه والشوربة، إضافة إلى الأرز والدجاج والقهوة والشاي، وغيرها من الأصناف.

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