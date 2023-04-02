بالتفاصيل.. “الموارد البشرية” تُعلن قائمة بالمهن الجديدة التي سيتم توطينها

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا بتوطين عدد من الأنشطة والمهن.

وتشمل المهن والأنشطة: إدارة المشاريع، والمشتريات، والمبيعات، ومنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، وأنشطة التزيين والخياطة النسائية.

ويقضي القرار بتنفيذ عملية التوطين للمهن المذكورة على عدة مراحل في جميع أنحاء المملكة.

وذلك بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

وشمل توطين مهن إدارة المشاريع، مهن (مدير إدارة المشاريع – أخصائي إدارة المشاريع).

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الشروط العامة لقرار التوطين

المرحلة الأولى: توطين نسبة 35%من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة.

المرحلة الثانية: توطين نسبة 40 %من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة.

يسري هذا على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها ثلاث عاملين فأكثر من العاملين في مهن إدارة المشاريع.

وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6 آلاف ريال.

كما تم توطيم “مهن المشتريات” بنسبة 50 في المائة للمنشآت التي التي يعمل بها ثلاث عاملين فأكثر من العاملين في مهن المشتريات، وتشمل:

-مندوب مشتريات

-مدير عقود

-أخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة

– أخصائي مناقصات

-أخصائي مشتريات

وتشمل مهن المبيعات

-مدير مبيعات

-مدير المبيعات الداخلية

-خدمات الزبائن

-أخصائي براءة الاختراع

-خبير مبيعات تسويق

-بائع آلات طابعة واستنساخ

-بائع حاسبات

-مندوب مبيعات

-مدير مبيعات تجزئة

– مدير مبيعات جملة

-أخصائي تجاري اخصائي مبيعات.

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14 نشاطًا في منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن

كما تم توطين 14 نشاطًا في منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.

بالإضافة إلى توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشات.

علاوة على إلى اشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية.

حيث جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأعلنت الوزارة عن بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود.

وكذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية اعتبارا من تاريخ 1444/09/10 الموافق 2023/04/01.

وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن والانشطة.

توطين أنشطة البريد ونقل الطرود

ويشمل توطين أنشطة البريد ونقل الطرود قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين.

وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 50 في جميع المنشآت المرخصة.

من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود، حيث تم التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.

توطين قطاع الاجهزة الطبية

فيما شملت المرحلة الثانية من توطين قطاع الاجهزة الطبية توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80%.

توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50% حيث جاء بالتعاون مع وزارة الصحة.

ويسري على جميع المنشآت العاملة في انشطة الاجهزة والمستلزمات الطبية.

وأكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين.

هذا الإضافة إلى الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.

وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

الجدير بالذكر ان الوزارة قد أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيل توطين المهن والانشطة وآليات تنفيذها.

كما تشدد على ضرورة تقيد المنشات بهذه القرارات تلاقياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.