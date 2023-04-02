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“شؤون الأسرة” يُطلق البرنامج التدريبي التقني لكبار السن
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“شؤون الأسرة” يُطلق البرنامج التدريبي التقني لكبار السن

“شؤون الأسرة” يُطلق البرنامج التدريبي التقني لكبار السن

“شؤون الأسرة” يُطلق البرنامج التدريبي التقني لكبار السن
٠٤:٣٧:٥٦ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس شؤون الأسرة أنه أطلق البرنامج التدريبي التقني لكبار السن بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

امتدادًا لتنفيذ “مبادرة التقنية للكل”

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن البرنامج يأتي امتدادًا لتنفيذ “مبادرة التقنية للكل”، لتدريب كبار السن على استخدام التطبيقات التي تخدمهم وتيسر لهم أعمالهم.

* أهداف البرنامج:

1 – تطويع التقنية لتلبية احتياجات كبار السن.

2 – تفعيل الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة لخدمة كبار السن.

3 – تفعيل العمل التطوعي لدى الشباب لخدمة أبائهم وأجدادهم.

4 – مد جسور التواصل بين الأجيال عبر توثيق العلاقات وتبادل الخبرات.

* مدة البرنامج:

في الفترة من 22 مارس وحتى 6 أبريل.

* مناطق التنفيذ:

– الرياض.

– جازان.

– القصيم.

– الشرقية.

* الفئة المستهدفة:

– كبار السن من الذكور والإناث أعضاء جمعة المتقاعدين.

* المحتوى التدريبي:

– صحتي.

– نظام ابشر.

– الأنظمة البنكية.

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الكلمات الدلالية:
أبشر البرنامج التدريبي التقني صحتي كبار السن مجلس شؤون الأسرة وزارة الصحة

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