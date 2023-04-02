الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. “المحتوى المحلى” تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
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رابط التقديم.. “المحتوى المحلى” تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

رابط التقديم.. “المحتوى المحلى” تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

رابط التقديم.. “المحتوى المحلى” تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
٠٤:٣٠:٤١ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم الأحد، عن وظائف شاغرة في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* التخصصات:-

1 – قانون.

2 – اقتصاد.

3 – إدارة.

4 – هندسة.

5 – مالية.

6 – إدارة أعمال.

7 – علوم كمبيوتر.

8 – هندسة صناعية.

* طريقة التقديم:

وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أنه لمعرفة طريقة التقديم والشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف يرجى زيارة هذا الرابط.

النسخة الأولى من منتجات القائمة الإلزامية للإتصالات

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الهيئة عن إصدار النسخة الأولى من منتجات القائمة الإلزامية لقطاع الاتصالات تقنية المعلومات.

وتضمنت القائمة 8 منتجات شملت نظم المعلومات الصحية، وخدمة إدارة الرسائل الفورية، وبرمجيات إدارة الوثائق، وبرمجيات إدارة المشاريع وغيرها.

وأكدت أن الإعلان عن منتجات القائمة الإلزامية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، يواكب جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي.

الكلمات الدلالية:
الرياض المشتريات الحكومية هيئة المحتوى المحلى وظائف خالية وظائف شاغرة

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