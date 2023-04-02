رابط التقديم.. “المحتوى المحلى” تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم الأحد، عن وظائف شاغرة في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* التخصصات:-

1 – قانون.

2 – اقتصاد.

3 – إدارة.

4 – هندسة.

5 – مالية.

6 – إدارة أعمال.

7 – علوم كمبيوتر.

8 – هندسة صناعية.

* طريقة التقديم:

وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أنه لمعرفة طريقة التقديم والشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف يرجى زيارة هذا الرابط.

النسخة الأولى من منتجات القائمة الإلزامية للإتصالات

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الهيئة عن إصدار النسخة الأولى من منتجات القائمة الإلزامية لقطاع الاتصالات تقنية المعلومات.

وتضمنت القائمة 8 منتجات شملت نظم المعلومات الصحية، وخدمة إدارة الرسائل الفورية، وبرمجيات إدارة الوثائق، وبرمجيات إدارة المشاريع وغيرها.

وأكدت أن الإعلان عن منتجات القائمة الإلزامية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، يواكب جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي.