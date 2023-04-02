تحذير للآباء: معاملة الأبناء بهذه الطريقة تزيد خطر تعرضهم لمشاكل عقلية

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حذرت دراسة جديدة من أن العقاب البدني للأطفال الصغار والصراخ فيهم بانتظام، يزيد من خطر إصابتهم بمشاكل عقلية دائمة بنحو 50 في المائة.

الدراسة التي أجربها فريق تابع لجامعة كامبريدج البريطانية شملت على أكثر من 7500 طفل آيرلندي في سن الثالثة والخامسة والتاسعة.

وبحثت الداسة عن علامات القلق والانسحاب الاجتماعي والاندفاع والعدوانية وفرط النشاط لديهم.

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علامات المشاكل العقلية

وتوصل الباحثون إلى أن علامات المشاكل العقلية كانت أكثر قابلية للظهور لدى الصغار الذين تعرضوا لـ “الأبوة والأمومة العدائية” في سن الثالثة، وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة “علم الأوبئة وعلوم الطب النفسي”.

وتم تعريف الأبوة والأمومة العدائية على أنها معاملة قاسية متكررة وتأديب قد يكون جسديًا أو لفظيًا، وفق ما أوردت صحيفلة “الشرق الأوسط” نقلاً غن “التلجراف” البريطانية.

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ويتضمن ذلك، على سبيل المثال:.

-الصراخ في الأطفال بانتظام

-العقاب الجسدي الروتيني

-عزل الأطفال عندما يسيئون التصرف

-التقليل من تقديرهم لذاتهم

-معاقبة الأطفال بشكل غير متوقع اعتمادًا على مزاج الوالدين.

وأظهرت الدراسة أنه بحلول سن التاسعة، كان واحدًا من كل عشرة أطفال في الفئة المعرضة لخطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية، 47 في المائة منهم تعرضوا للصراخ والعقاب البدني من والديهم.

وكانت الفتيات أكثر عرضة للخطر من الفتيان، بحسب ما أظهرت النتائج.

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تبرير القسوة

وقالت الدكتورة جينيفر سيموندز، التي شاركت في الدراسة: “نحن لا نقول إنه لا يجب على الآباء وضع قواعد صارمة لتقويم سلوك أطفالهم، ولكن من الصعب تبرير القسوة المتكررة بالنظر إلى الآثار السلبية التي قد تتركها على الصحة العقلية”.

وأضافت: “حقيقة أن واحدًا من كل 10 أطفال في دراستنا كان في الفئة المعرضة لخطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية هو أمر مثير للقلق حقًا، ويجب أن نكون على دراية بالدور الذي قد تلعبه الأبوة في ذلك”.

وشدد الباحثون على أن النتائج التي توصلوا إليها تؤكد على أهمية القيام بكل ما هو ممكن لضمان منح الأطفال تنشئة دافئة وإيجابية، خاصة إذا كانت الظروف الأوسع للمجتمع، الذي يعيشون فيه تجعل أولئك الأطفال أكثر عرضة لمشكلات الصحة العقلية.