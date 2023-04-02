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الأولى من نوعها.. “كاوست” تجري دراسة بحثية لمتلازمة “كلاينفيلتر”
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الأولى من نوعها.. “كاوست” تجري دراسة بحثية لمتلازمة “كلاينفيلتر”

الأولى من نوعها.. “كاوست” تجري دراسة بحثية لمتلازمة “كلاينفيلتر”

الأولى من نوعها.. “كاوست” تجري دراسة بحثية لمتلازمة “كلاينفيلتر”
٠٤:٣٥:٣٤ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” أنها أجرت من خلال علمائها وباحثيها، دراسة بحثية تعاونية هي الأولى من نوعها في المملكة.

وأوضحت أن الدراسة  تقارن الخلايا الجذعية المستمدة من مرضى متلازمة “كلاينفيلتر”، لمواطنين مع مجموعة أخرى من المرضى من أمريكا الشمالية وأوروبا.

الدراسة تمت بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز

 وأكدت أن الدراسة البحثية التعاونية تمت بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز، ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز.

وأضافت أن الدراسة تقوم على نمذجة الأمراض المستندة إلى “الخلايا الجذعية المحفزة من قبل المريض؛ لفهم الأساس الجزيئي لمتلازمة “كلاينفيلتر”.

 وبينت أن ذلك يتم باستخدام عينات من خلايا المريض مشتقة من الجلد أو الدم أو الشعر أو البول وعمل دراسات للخلايا الجذعية.

وأشارت إلى أن هذا التعاون البحثي العالمي المستوى بين الكيانات البحثية الثلاثة الرائدة يصب في مصلحة المملكة.

 ويتبنى تقنية “iPSC” الثورية لدراسة الخلايا الجذعية المستمدة من المرضى والتي باتت اليوم أساس دراسة الآليات الجزيئية للأمراض.

ولفتت إلى أن منصة “iPSC” لدراسة الخلايا الجذعية طورها علماء “كاوست” لدعم من مبادرة الصحة الذكية في “كاوست”.

ونوهت لأن نتائج هذه الدراسة السعودية المشتركة الأولى تظهر وجود مجموعة فرعية من الجينات على الكروموسوم “X”؛ قد يتسبب خلل التنظيم بها تحديدًا بظهور متلازمة “كلاينفيلتر”.

وكشفت أن هذه المنصة ستكون بمثابة منصة خلوية مثالية للمزيد من الأبحاث في الأمراض الوراثية،.

إضافة لنمذجة النمو العصبي والتغيرات التشريحية التي تؤثر في المواد الرمادية والبيضاء، وهي سمات تُلاحظ عادةً في متلازمة كلاينفيلتر.

يذكر أن متلازمة “كلاينفيلتر” هي مرض جيني يظهر في الذكور الذين يمتلكون كروموسوم “X” زائد في خلاياهم، ويمكن أن يؤدي ذلك لأعراض مرضية تشمل:

1 – العقم.

2 – الإعاقة الذهنية.

3 – متلازمة التمثيل الغذائي.

4 – داء السكري من النوع الثاني وغيرها.

الكلمات الدلالية:
الخلايا الجذعية جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية دراسة بحثية تعاونية كاوست متلازمة كلاينفيلتر

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