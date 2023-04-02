25% لا زالت شاغرة.. أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط اليوم الأحد، أن “أولوية التسجيل” هي أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج.

وقال مشاط في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”، إن المرحلة الثانية تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى لحجاج ومقيمي الداخل من مواطنين ومقيمين، التي بدأت في يناير عبر بوابة وزارة الحج والعمرة أو “تطبيق نسك”.

وأضاف أن الشروط في المرحلة الثانية هي الشروط الاعتيادية التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى، وتتمثل في أولوية التسجيل، موضحًا أن 25 في المائة من المقاعد لازالت شاغرة.

اقرأ أيضًا:

“الحج والعمرة” توضح كيفية التحقق من حالة الحجز لحجاج الداخل

المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل

وأعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم، تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل، بهدف إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر.

وناشدت الوزارة في بيان، الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق “نسك”.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. بشرى سارة.. إتاحة التقديم لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات

وأوضحت أن الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، وفق الشروط الآتية:

-لا تقل أعمارهم عن 12 سنة هجرية

-أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل

-أن يتمتع المتقدم بحالة صحية خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية.

وذكرت الوزارة أن إصدار التصاريح سيبدأ في 15 شوال، بعد التأكد من استيفاء المسجلين التطعيمات اللازمة متمثلة في لقاحات (فيروس “كوفيد-19″، الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية).