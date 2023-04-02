الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
جازان.. ضبط مواطن بحوزته 86 كيلو جراما من “القات المخدر”
25% لا زالت شاغرة.. أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج (فيديو)
للسيدات.. هذه الحروق تكثر في رمضان و4 طرق للإسعافات الأولية
طائرة تجسس أمريكية تخترق المجال الجوي الإيراني.. وطهران ترد
“Porsche” تزيح الستار عن أحدث سياراتها.. و7 مميزات حصرية (صور)
“الخضيري” يكشف سبب التقلصات التي البعض الناس عند الإفطار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

جازان.. ضبط مواطن بحوزته 86 كيلو جراما من “القات المخدر”

جازان.. ضبط مواطن بحوزته 86 كيلو جراما من “القات المخدر”

جازان.. ضبط مواطن بحوزته 86 كيلو جراما من “القات المخدر”
٠٤:٢٨:٠٧ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطن بحوزته 86 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.

وتم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

حرس الحدود

في وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب طن و300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

كان مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، أعلن مؤخرًا، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (12) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص، وفق ما أعلن “الأمن العام” عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”.

اقرأ أيضًا:

ضبط 3 مخالفين بحوزتهم 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في عسير

القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 60 كلج من القات

ومؤخرًا، أعلن مركز الضبط الأمني بالجوة في منطقة عسير أنه تمكن من القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

اقرأ أيضا:

ضبط طن و300 كيلو جرام من المخدرات في جازان بحوزة 60 مخالفًا من دولة عربية

توقعات الأرصاد: أمطار ورياح نشطة على جازان ونجران حتى هذا الموعد

الصورة

الكلمات الدلالية:
الأفلاج السعودية المملكة مخدرات مواد مخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
مكة.. أمانة سائق حافلة سوداني تعيد 13 ألف ريال لحاج يمني

مكة.. أمانة سائق حافلة سوداني تعيد 13 ألف ريال لحاج يمني

٠٨:٤٦ م، الأثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٥
«هيئة الاتصالات»: تخفيض المكالمات لا يشمل المستخدم النهائي

«هيئة الاتصالات»: تخفيض المكالمات لا يشمل المستخدم النهائي

٠٧:٤٠ ص، الثلاثاء، ٢٤ فبراير ٢٠١٥
عصابة تستخدم “رشاش” للسطو على موظفي صراف آلي بالرياض (صور)

عصابة تستخدم “رشاش” للسطو على موظفي صراف آلي بالرياض (صور)

١٠:٢٢ م، الأربعاء، ٢٣ أبريل ٢٠١٤
في رقم قياسي.. مبيعات كتاب “الحجاب” للطريفي تتجاوز 40 ألف نسخة بمعرض الرياض

في رقم قياسي.. مبيعات كتاب “الحجاب” للطريفي تتجاوز 40 ألف نسخة بمعرض الرياض

١١:٠١ م، السبت، ١٤ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *