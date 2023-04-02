جازان.. ضبط مواطن بحوزته 86 كيلو جراما من “القات المخدر”

تواصل – فريق التحرير:

ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطن بحوزته 86 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.

وتم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

حرس الحدود

في وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب طن و300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

كان مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، أعلن مؤخرًا، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (12) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص، وفق ما أعلن “الأمن العام” عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”.

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القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 60 كلج من القات

ومؤخرًا، أعلن مركز الضبط الأمني بالجوة في منطقة عسير أنه تمكن من القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

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