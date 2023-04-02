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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 5.1 مليار ريال
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 5.1 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 5.1 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 5.1 مليار ريال
٠٤:٣٣:٤٧ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.4 %، ليغلق عند 10637 نقطة (+ 47 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال.

وواصل مؤشر السوق صعوده للجلسة السابعة على التوالي ومسجلا أعلى إغلاق منذ نحو شهرين، بحسب “أرقام”.

الأسهم المرتقعة

وارتفع سهم سابك، بنسبة 2 % عند 91.80 ريال، كما أنهت أسهم سينومي ريتيل، وسينومي سنترز، والمصافي، والشرقية للتنمية، والبابطين، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و8 %.

وأغلق سهما سلوشنز، ومجموعة تداول، عند 269.20 ريال (+ 8 %) للأول و153.00 ريالا (+ 6 %) للثاني، كما تصدر سهما تكوين وفيبكو، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %.

وتراجع سهم تبوك الزراعية، بأكثر من 1 % عند 17.54 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 31.5 مليون ريال في الربع الرابع 2022، كما أغلق سهم دار الأركان، عند 15.42 ريال (- 4 %).

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الكلمات الدلالية:
الأسهم الصاعدة السوق المملكة مؤشر السوق

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