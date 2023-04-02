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طائرة تجسس أمريكية تخترق المجال الجوي الإيراني.. وطهران ترد
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طائرة تجسس أمريكية تخترق المجال الجوي الإيراني.. وطهران ترد

طائرة تجسس أمريكية تخترق المجال الجوي الإيراني.. وطهران ترد

طائرة تجسس أمريكية تخترق المجال الجوي الإيراني.. وطهران ترد
٠٤:١٥:٢٨ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن القوات البحرية طاردت اليوم الأحد، طائرة تجسس أمريكية دخلت المجال الجوي للبلاد.

البحرية الإيرانية أطلقت تحذيرًا للطائرة

وأوضحت وكالة تسنيم، أن البحرية الإيرانية أطلقت تحذيرًا لطائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبل دخولها الحدود المائية ببحر عمان.

الطائرة غادرت مجال إيران الجوي بعد تحذيرات

وأكدت أن طائرة البحرية الأمريكية ابتعدت عن الحدود الجوية الإيرانية بعد إطلاق التحذيرات، موضحة أنها غادرت مجال إيران الجوي بعد تحذيرات.

مقتل مستشار إيراني في سوريا

فيما نقلت وكالة “رويترز” عن وكالة مهر الإيرانية وفاة مستشار ثان للحرس الثوري الإيراني متأثرا بجروحه جراء الهجوم الصهيوني في سوريا.

طهران تحتفظ بحقها في الرد

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن دماء المستشارين العسكريين في سوريا لن تضيع هدرًا، وأن طهران تحتفظ بحقها في الرد على مقتلهم بسوريا في الزمان والمكان المناسبين.

إيران تندد استمرار الغارات الصهيونية

وأشارت إلى أن استمرار الغارات الصهيونية على سوريا انتهاك لسيادتها ووحدتها والقانون الدولي.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا إيران البحرية الإيرانية المجال الجوي الإيراني طائرة تجسس طهران

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