“Porsche” تزيح الستار عن أحدث سياراتها.. و7 مميزات حصرية (صور)

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أزاحت شركة Porsche الستار عن سيارة Cayenne الجديدة والتي صممت لتكون من بين أفضل المركبات الرباعية الدفع وأكثرها تطورا.

7 مميزات

وتمتعت السيارة بالعديد من المواصفات الجيدة ومنها ما يلي، بحسب “روسيا اليوم”:

1- حصلت على العديد من التعديلات بالنسبة للتصميم الخارجي، إذ اختلف فيها شكل شبك المبرد الأمامي والفتحات الهوائية، وأشكال ممتصات الصدمات.

2- كما حصلت على مصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED.

3- حصلت على واجهة قيادة عصرية فيها شاشة منحنية من دون حواف موضوعة قابلة السائق.

4- جهّزت الواجهة بلوحة تمتد على كامل عرضها عليها لمسية أما المقود فجاء شبيها بذلك الموجود في سيارات Porsche 911 الجديدة، وزر التحكم بوضعيات الحركة انتقل ليصبح أسفل ويمين المقود.

5- حصلت السيارة على أنظمة صوت جديدة، وتصميم مختلف للمقاعد والعناصر الداخلية.

6- زودت مقاعد السيارة بأنظمة تدفئة وتبريد، كما جهّزت بأنظمة مولتيميديا جديدة يمكن إدارتها لاسلكيا عبر الهواتف والأجهزة الذكية، ودعمتها Porsche بعدة أنظمة قيادة منها : Normal وOffroad وSport وSport Plus.

7- زودت المركبة بأنظمة أمان متطورة، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات توفرة رؤية محيطية للهيكل، وحساسات للضوء والمطر.

ومن المقرر أن تحصل السيارة على عدة أنواع من المحركات: محرك V6 بسعة 3.0 ليتر وعزم 354 حصانا، ومحرك V8 بسعة 4.0 ليتر وعزم 474 حصانا، أما نسخ Cayenne Turbo GT فستأتي بمحركات بعزم 660 حصانا.

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