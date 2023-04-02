عاجل.. أوامر ملكية بإعفاء عدة مسؤولين من مناصبهم بينهم محافظا الدرعية ومؤسسة التأمينات

تواصل – واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حزمة من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء محافظ الدرعية، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبيهما.

وجاء في نص الأمر الملكي الأول الذي نشرته وكالة “واس”:

“يعفى معالي الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، ويُكلف معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى”.

كما صدر أمر ملكي بإعفاء محمد النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن حسن البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

وأعفي فهد بن عبدالمحسن الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، مع تكليف المهندس إبراهيم بن محمد السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى.

فيما صدر امر ملكي بتعيين فهد بن عبدالمحسن الرشيد مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.